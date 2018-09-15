包偉銘找弟弟與5566拚高下 指定王仁甫傳承〈跑跑跑〉

2018年09月15日 20:59 時報周刊 林彥君

包偉銘、馬幼興、馬國畢、劉璇、小優、辜莞允、蔡允潔日前錄中視《飢餓遊戲》，包偉銘外型保養得宜，他透露平時飲食佔70%、鍛鍊佔30%，睡覺一定要正躺「帝王式睡法」，他在錄影前最大心得就是體力、耐力都要充足，他在關卡中要揹著小優到處跑，他說：「如果是跟我2個弟弟一起上《飢餓》的話，應該會很有趣，我們3兄弟對上三3位主持人，可以拼個高下」，又緊接著說：「但應該也會輸得很慘！」

包偉銘認為飢餓3位主持人各扮演著不同角色，「王仁甫敢講、敢做、敢衝，哪怕是刮風下雨，他都是衝第一、拼勁十足，非常厲害！而孫協志是屬於那種機智型的領導人物，也會時常貼心地關心身旁來賓藝人及製作單位工作人員，分析力、體力、耐力都不錯。」

他覺得許孟哲是配合性高的角色，「他是曲棍球國手所以體力沒話說，雖然話不多，但行動跟機動性都很不錯！」至於他最欣賞哪一位主持人？他認為王仁甫在節目中可以產生很多的能量，且他衝勁十足，但話鋒一轉他又透露心聲：「最主要是王仁甫很喜歡唱〈跑跑跑〉，我很想把這首歌交給他、繼續傳承下去。」

蔡小潔被稱為籤王，她為了雪恥則成了拼命三娘，她在預測以及外插的小賭局竟然有好成績，心想：「天啊！覺得簡直不可思議！畢竟以前幾乎我都是籤王，可是我覺得當得失心沒有那麼大的時候，平常心反而成績會更好耶！」她也很感謝包偉銘：「這是我第一次和包大哥合作外景，他有一句名言一直鼓勵我，就是『冷靜是唯一回家的路』，這次我每個關卡都用冷靜方式應對，不像以前那麼焦躁。」

(時報周刊)