馬英九為議員參選人羅廷瑋證婚 籲新郎謙卑、謙卑再謙卑

前總統馬英九（右起）15日為台中市議員參選人羅廷瑋證婚，傳授幸福家庭之道「對太太一定要謙卑、謙卑再謙卑」。（盧金足攝）

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前總統馬英九（左七）15日晚上出席台中市議員參選人羅廷瑋婚禮，提醒家裡讓太太全面執政，過好日子的原則。（盧金足攝）

前總統馬英九15日晚上到台中市為市議員參選人羅廷瑋證婚，再度發揮「馬氏幽默」，以 結婚41年的經驗傳授夫妻經營之道，家裡由太太全面執政，對太太一定要「謙卑、謙卑再謙卑」，除了要三謙卑，「她必須是你心中最軟的一塊」，如果偏心要偏太太不能偏別人，日子就會很好過。

馬英九說，早上7點半陪羅廷瑋去菜市場拜票，晚上參加他的婚禮，一個涉及政治前途，一個涉及他人生前途，結婚人生大事，面對重要抉擇要下定決心，做新好丈夫一生才會幸福。

「立刻認同太太永遠不會錯！」馬英九提醒，第一，太太如果有錯一定你看錯，第二，如果有錯，一定是你害他看錯，第三，認錯就沒錯，太太決定不會錯。

馬英九表示，夫妻之間的基礎，一個是感情一個是道義，這當中重要的相親相愛，互信互諒，還建議夫妻相處的撇步要「大膽信任、小心假設」，處理家事的原則，大事一律由老公決定，家中凡是小事都由太太決定，「但家中那個是大事那個是小事，一律由太太決定」。

馬英九一席話惹得全場笑聲不斷，他還強調，自己結婚41年日子就這樣過的，沒什麼了不起，家裡由太太全面執政，提醒新郎對太太一定要謙卑、謙卑再謙卑，一定要三謙卑他必須是你心中最軟的一塊，如果偏心要偏太太不能偏別人。

「早生貴子，多生貴子，最好生3個！」馬英九聽到新郎羅廷瑋大聲回答「沒有問題」，表示兩個孩子不嫌多，3個孩子不會錯，要他們立刻開始做人。與會賓客喜氣洋洋的提供情報，羅廷瑋已經有一個8個月大的孩子，新娘現在身懷第2個愛的結晶，很快就趕上馬英九要求的進度。

(中時 )

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