大陸央視揭台諜事件 在台陸生陷台女情報員色誘

大陸央視15日專題報導台諜對陸生的滲透策反，並揭露台軍情局女情報員的真實姓名。(央視節圖)

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旺報
央視報導，宣稱拘捕陳泰宇等一批台灣間諜。（摘自央視）
央視報導，宣稱拘捕林家輔等一批台灣間諜。（摘自央視）

大陸央視15日以大篇幅專題報導台灣間諜對赴台大陸學生的滲透策反，詳細介紹三個案例，同時公布被破獲的台灣軍情局人員的姓名及照片，其中更有一名陸生與台灣軍情局女情報員發生關係，進而「越陷越深」，該專題在片頭還稱，這是「看不清的迷霧，逃不掉的陷阱」。

大陸央視新聞聯播15日晚，前情提要了台灣間諜對大陸極力滲透，隨後在緊接著的節目「焦點訪談」，以專題介紹三個破獲的案例。

報導指，一名18歲就讀大陸重點大學機械專業的陸生小哲，赴義守大學交流，在台灣的一場飯局認識一位叫許佳瀅的女孩，一個月後兩人相約旅行，許女對小哲照顧有加，也頻頻詢問小哲的親戚有無公務員，能否接觸到政府文件，並希望小哲將他的學校學習情況，告訴許女。

在旅行的過程，兩人發生了關係，在小哲離台回大陸時，許女要求小哲把學習的內容都拍下來給他，「讓我們彼此作對方的眼睛」，也頻頻通信表達思念；然而一段時間後，小哲發覺許女對他在專業學習上的興趣，超乎尋常，讓他對許女身分有些懷疑，最終小哲提供了許女近百分涉及國防科工的情報，也得到了人民幣四萬五千元的報酬。

報導揭露許女本名許莉婷，是台軍情局人員，1977年生，與小哲足足相差了16歲。

另兩個例子，是一名就讀政治科系的陸生小劉，到淡江大學交換，在一次自由行中，認識了自稱叫「小自」的白淨帥哥，時常相約逛夜市、看演唱會，且經費都由小自承擔，他還「經常給小劉打氣，鼓勵小劉報搞公務員，等她當了大官，再到台灣找他」。

小劉回到大陸後，有次小自希望小劉能找到熟人，到某個航展拍些資料，不但包食宿，還會給跑腿費，小劉問小自為何不自己出差，小自辯稱沒時間，小劉感覺可疑，從此與小自斷了聯繫。而這名小自，報導揭露，是1988年出生的台軍情局間諜陳泰宇。

另名陸生小陸，也是被台間諜人員林慶哲搭上後，林要求小陸提供航空航太類訊息，小陸先後拍給林慶哲多份公開發表的學術期刊，當作兼職賺外快，共拿到了人民幣一萬五千八百元的報酬。而這名林慶哲，報導指，他原名林家輔，1984年出生，同樣是台軍情局的間諜。

節目主持人在最後還說，「我們要提醒在外學習的同學們：警惕無緣無故的恩惠，拒絕免費提供的午餐。」

(旺報 )

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