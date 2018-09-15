高雄》最強母雞發威！ 陳其邁1天連趕4場造勢力拚議會過半

最強母雞發威！ 陳其邁1天連趕4場造勢力拚議會過半。（陳其邁競選辦公室提供）

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最強母雞發威！ 陳其邁1天連趕4場造勢力拚議會過半。（陳其邁競選辦公室提供）
最強母雞發威！ 陳其邁1天連趕4場造勢力拚議會過半。（陳其邁競選辦公室提供）
最強母雞發威！ 陳其邁1天連趕4場造勢力拚議會過半。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁15日連趕4場，為黨籍市議員參選人站台造勢，所到之處受到現場群眾熱烈歡迎，讓各參選人團隊士氣大振，對議會過半更有信心。

陳其邁分別出席旗津鼓山鹽埕的簡煥宗「其心相挺」市政說明會、大寮區副議長蔡昌達競選總部成立大會、前鎮小港的陳致中競選服務處成立茶會，以及三民區洪平朗的競選總部成立大會，馬不停蹄的1天4場造勢，就是要發揮最強母雞的能量，全力協助民進黨在議會過半，推動改革與建設。

陳其邁表示，讓市民有感，最好的辦法，就是用實際的行動，來落實市民最關心的市政議題。

他要用日本的品質來鋪設高雄的道路，讓大家出門能夠真正的「平平安安」；設立10億元的地方創生基金，透過單一窗口簡化行政程序，帶動地方發展；全力建設捷運黃線，讓三民區繁榮加倍；落實「高高平」的願景，讓高雄的舊縣區享受跟市區一樣的權利與發展。

陳其邁強調，年底的選舉，一定要請鄉親支持，給最在地、最認真的陳其邁，以及最優質的民進黨議員疼惜，讓他市長高票過關、議會過半，延續優質的建設，打造繁榮的經濟首都。

(中時 )

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