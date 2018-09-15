王岐山出面 17日會華爾街高階主管

2018年09月15日 22:07 工商 李書良

近日傳出美中雙方有意啟動新一輪貿易談判，昨（15）日卻傳出，多位美國華爾街高階主管於17日（周一）將在北京與中國國家副主席王岐山會面。由於王岐山在過去幾個月的美中貿易戰中一直「神隱」，這次出面，能否為雙方帶來轉機？外界高度關注。

對此，分析人士指出，王岐山是中國有名的「美國通」，過去長期負責對美談判，在美國政商界具有廣泛人脈。這次他與華爾街高管會面是謀定後動，意在讓美國業者對美國政府進行遊說，而中國方面可能會以開放金融服務業表達善意。

綜合外媒報導，中國邀請美國主要金融機構負責人參加9月16日在北京的「中美金融圓桌會議」（China-US Financial Round-table），並安排在17日與王岐山會晤，預料屆時貿易戰將是雙方會談的主要話題。

於此同時，中國商務部近日證實已收到美方邀請，雙方將就貿易戰進行新一輪談判。分析指出，這場搶在談判前所舉辦的「中美金融圓桌會議」，以及王岐山與華爾街高管的會面，預料會對後續磋商帶來一定影響。

紐約城市大學教授夏明表示，美中新一輪貿易磋商會是個重要的轉折點。把握不好，雙方貿易戰就可能會一直打到名年，導致中美貿易關係出現實質性倒退，兩國的戰略政治關係也會出現更大的衝突。

(工商 )