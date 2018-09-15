牙周病完成治療≠根治 不復發得靠２件事

圖／陳德信

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中時電子報
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牙周病雖然是國民病，經過治療，是可以靠自助人助不復發。自助是自己徹底清潔口腔；人助則是定期回診，靠牙醫幫忙。

完成治療不等於根治

完成牙周病治療後，可以宣告從此根治嗎？

「錯！」台灣牙周病醫學會理事長董醒任急忙搖著頭解釋，牙周病與糖尿病一樣是慢性病。糖尿病治療後，需長期小心控制血糖。同樣的，牙周病經牙醫師治療後，牙周重新回到健康起跑點，每天要自己做好口腔清潔工作，才不會再復發。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷強調，平時清潔口腔，除了靠牙刷，還有牙間刷、牙線等工具協助才能徹底清潔。

超音波牙刷則因為震動頻率高，能夠把空氣打進牙周囊袋中，較多氧氣有利於遏止牙周病的厭氧菌滋生，對部分患者有幫助。

除了自助徹底潔牙，還要靠人助。定期回診讓牙醫師仔細檢查，確保牙周健康。一旦發現牙結石，代表牙周病有再發跡象，應立即處理，避免繼續惡化。

因此，定期回診可視為最後一階段的維護治療後續工作，也是完整牙周治療的一部分。一般人每半年回診一次，但是中、重度的牙周病患者回診時間為2～4個月一次，以確保患者的口腔健康，中央公園精品牙醫診所牙醫師徐慶玲說。

只要把握住養成徹底清潔良好的口腔衛生習慣，並定期回診，絕對可從此遠離牙周病與落齒危機。

積極治療，遠離落齒

台灣在2010年啟動「牙周病統合性照護計劃」，以8020為目標，即希望國人活到80歲時，從目前保有16顆牙進展到20顆自然牙齒。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷指出，目前已有100多萬人接受此照顧計劃，2017年台灣民眾因此少拔了7萬多顆牙。他呼籲全國牙周病患者，儘早加入照顧計劃。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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