鄭師誠：千萬別念外交系 輕則中風、重則小命不保！

受到7級強震影響，日本新千歲機場封閉。在桃園機場準備赴北海道的旅客旅程泡湯，旅行社人員也忙著發放班機取消證明，讓旅客可以方便辦理後續手續。（資料照片，陳麒全攝）

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中時電子報

我駐大阪辦事處長蘇啟誠因關西風災飽受批評，14日驚傳在官邸上吊身亡，媒體人卻爆蘇在風災期間忙翻，還要接待屏東縣長潘孟安，外交部也在網頁公告此事，不過此消息被發現後已移除。資深媒體人鄭師誠直言，想從事外交，千萬別念外交系，黑鍋背不完，輕則中風，重則小命不保！

鄭師誠在臉書指出，想從事外交的，千萬別念外交系，只要學會上台戲，弄個大派系，老爸拍馬屁，就可以當駐日代表，駐德代表，駐法代表，年薪五六七八百萬...。不然，不但賺不了多少錢，工作做不完，黑鍋背不完，結果輕則中風，重則小命不保！

鄭師誠酸說，記得喔！分官封爵的駐外代表，只是高官厚祿，作威作福，推卸責任。駐外人員太認真，堅持專業，如果沒有直達天聽，最後絕對搞到悲慘下場。如果想不開，只會有人over your dead body, 繼續利用你最後的「剩餘價值」。因此要監持「專業」，請看開一點，畢竟，跟一群沒有外交專業的外交大官？他們不過就是「外廠」，看不懂你們的專業啦！

網友說：「真可悲！」、「要念台大法律系！」、「難怪台灣人才沒出路，全被政客占據了。」、「現在王八綠豆講幹話的，都可以當官，毫無專業可言，滿朝都是吳音寧和東廠當道。」、「台灣還有未來嗎？」、「現在的執政黨不注重專業，颜色对了，愛耍嘴皮子的鬥鷄就可以，沒經歷、歷練只剩一張嘴就ok了。」

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

文章來源：鄭師誠臉書

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