俄情報員曾密謀網攻瑞士化武實驗室

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中時
／綜合報導

俄羅斯涉嫌以神經毒劑暗殺反叛的前雙面諜史柯里帕父女一案出現新進展。荷蘭與瑞士媒體14日分別指出，荷蘭等國情報部門年初逮捕並驅逐的2名俄羅斯情報員，密謀對瑞士一家分析該案所用軍用級神經毒劑的化武實驗室發動網攻。

荷蘭與瑞士兩國媒體的報導，進一步坐實西方多國政府所指控：俄國老練地在海外發動非傳統作戰，暗中破壞各敵對國家與其盟友。

荷、瑞媒體指出，荷蘭情報部門與英國及瑞士合作，拘捕2名據信為俄國軍事情報機構效力的情報員。消息人士說，2名俄國間諜在荷蘭海牙被捕時，身上攜帶著準備非法入侵電腦網路的各項工具，而入侵目標是瑞士首都伯恩附近的史匹茨實驗室（Spiez Laboratory），係禁止化學武器組織的指定實驗室，專門研究危險傳染病、防範民眾免受核生化武器攻擊與危害。

報導稱，俄國情報員落網之際，史匹茨實驗室正分析史柯里帕遭毒害案，以及敘利亞境內化武攻擊案的相關資訊。瑞士情報部門發言人已證實此事，但拒絕進一步透露詳情。荷蘭媒體說，被捕的俄羅斯情報員，並非之前英國當局通緝的史柯里帕父女中毒案2名俄國嫌犯。

實驗室發言人表示，年初成為駭客網攻目標，但已採取因應措施。發言人說，今年6月有駭客入侵實驗室的網站竊取若干文件，還留下散播電腦病毒的惡意程式，且該惡意程式與網攻南韓平昌冬奧會的惡意程式相同。

對於前述指控，俄國駐伯恩大使館稱其失實荒謬，並痛批西方媒體再次試圖煽動反俄情緒。2名情報員也透過俄國電視訪問否認涉及史柯里帕遭毒害案，並自稱他們不是間諜，而是為運動員服務的營養師。

(中時 )

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