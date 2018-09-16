男子狂撥110 7天連播百通受罰萬元

2018年09月16日 07:12 中時 陳志賢

新北市汐止區鄭姓男子，去年打了178通無聲或謊報電話至新北市警局勤務指揮中心，被依社維法裁罰6000元後，今年2、3月間7天內又連續打了107通，警方不堪騷擾，再將鄭男送辦。法院因鄭男屢勸不聽，再依社維法裁罰，但裁罰金額「加碼」至1萬元。

裁定指出，鄭男曾於去年8月24日起至10月1日止，在住處連續撥打110報案專線178 次，謊報生命財產遭受威脅或不出聲等方式騷擾，員警多次前往查察，並未發現有鄭男報案所稱不法情事，員警多次勸阻鄭仍不聽。

鄭男在警訊時自承有撥打110 電話，卻辯稱是因受長期官司所苦，才撥打電話尋求協助，並非無故撥打，也沒有聽到員警勸阻，但據警方資料顯示，確有到場勸阻，是鄭拒絕開門回應，依社維法85條第4款規定「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽」裁罰6000元，但最後鄭逾期未繳清罰鍰，改拘留5天。

鄭男故態復萌，又在今年2月24日起至3月2日止，連續撥打110警察報案專線107次，向新北市警局勤務指揮中心，以不出聲或無具體報案內容等方式，值勤員警飽受騷擾。

法官以鄭男去年才因相同犯行被裁罰，卻不到3個月再度打110騷擾，仍依社維法裁罰，但裁鍰金額則加碼至1萬元。

(中時 )