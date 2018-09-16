印尼看護棄失智九旬婦潛逃 判6月驅逐出境

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時

印尼籍女移工UUN KURNIASIH於7年前受雇來台，照料罹患巴金森氏症、失智症的9旬老婦，她自稱不堪老婦抓打、啃咬，明知老婦並無生活自理能力，竟看護不到1個月就拋下老婦逃逸遭通緝，直至去年才被捕。法院依遺棄罪判處女移工徒刑6月，可易科罰金，並於刑之執行完畢後驅逐出境。

判決指出，UUN KURNIASIH 受雇來台，約定自2011年11月18日起至2013年2月3日看護罹患巴金森氏症、失智症的9旬老婦，明知老婦罹病行動不便，長期臥床，生活無法自理，需專人照顧，竟於2011年12月14日下午將老婦置於輪椅後，逕自收拾行李離開老婦住處，幸好老婦兒子因打電話回家沒人接聽，趕回母親住處探望，及時發現並報警處理。

女移工逃逸遭通緝，直至去年才到案，檢方提起公訴。法院庭訊時，她辯稱，因無法忍受重度障礙的老婦咬她、打她，已多次向雇主、仲介反應，但都未獲改善，被虐持續長達一個月才逃離，但她離開前有先打電話給老婦兒子及仲介，並餵完老婦吃飯才離開，沒有遺棄故意。

但雇主、老婦兒子則證稱，他案發當天打電話回家沒人接，才趕回家，看到媽媽獨自一人在家，搖搖晃晃喊救命，他打給女移工但電話不通，他並沒有接到女移工聯絡說要離開情事。

仲介也證稱，女移工接下這個案時，有跟先前移工交接、訓練2 個月，有跟她說明老婦的狀況、她沒表示她不適任、預告若真的受不了的話會離開之類的話。

法官審酌女移工隻身來台，照顧重度身心障礙之人，甚為辛苦，其工作期間因遭咬、打，身心受到驚嚇與創傷，依遺棄罪判刑6月，但她身為看護工，卻違背其看護契約義務，不為被害人生存所必要之扶助、保護，執行完畢後不宜再留滯台灣，依法驅逐出境。全案可上訴。

(中時 )

男子狂撥110 7天連播百通受罰萬… 替代役男濫權 偷查前女友父母財…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。