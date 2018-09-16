印尼看護棄失智九旬婦潛逃 判6月驅逐出境

2018年09月16日 07:22 中時 陳志賢

印尼籍女移工UUN KURNIASIH於7年前受雇來台，照料罹患巴金森氏症、失智症的9旬老婦，她自稱不堪老婦抓打、啃咬，明知老婦並無生活自理能力，竟看護不到1個月就拋下老婦逃逸遭通緝，直至去年才被捕。法院依遺棄罪判處女移工徒刑6月，可易科罰金，並於刑之執行完畢後驅逐出境。

判決指出，UUN KURNIASIH 受雇來台，約定自2011年11月18日起至2013年2月3日看護罹患巴金森氏症、失智症的9旬老婦，明知老婦罹病行動不便，長期臥床，生活無法自理，需專人照顧，竟於2011年12月14日下午將老婦置於輪椅後，逕自收拾行李離開老婦住處，幸好老婦兒子因打電話回家沒人接聽，趕回母親住處探望，及時發現並報警處理。

女移工逃逸遭通緝，直至去年才到案，檢方提起公訴。法院庭訊時，她辯稱，因無法忍受重度障礙的老婦咬她、打她，已多次向雇主、仲介反應，但都未獲改善，被虐持續長達一個月才逃離，但她離開前有先打電話給老婦兒子及仲介，並餵完老婦吃飯才離開，沒有遺棄故意。

但雇主、老婦兒子則證稱，他案發當天打電話回家沒人接，才趕回家，看到媽媽獨自一人在家，搖搖晃晃喊救命，他打給女移工但電話不通，他並沒有接到女移工聯絡說要離開情事。

仲介也證稱，女移工接下這個案時，有跟先前移工交接、訓練2 個月，有跟她說明老婦的狀況、她沒表示她不適任、預告若真的受不了的話會離開之類的話。

法官審酌女移工隻身來台，照顧重度身心障礙之人，甚為辛苦，其工作期間因遭咬、打，身心受到驚嚇與創傷，依遺棄罪判刑6月，但她身為看護工，卻違背其看護契約義務，不為被害人生存所必要之扶助、保護，執行完畢後不宜再留滯台灣，依法驅逐出境。全案可上訴。

(中時 )