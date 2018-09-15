中市因應汛期 文心路路平夜間及周末全天候施工

2018年09月15日 22:41 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

建設局呼籲，請駕駛人行經施工路段務必減速慢行，注意車道調整或提前改道，並依現場義交及交通指揮人員引導行駛。（圖／台中市府提供）

台中市文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，已進入工程尾聲階段。沿線人行道拓寬陸續完成後，將進行全路幅刨舖。因應日前豪大雨及近期山竹颱風，施工團隊採平日夜間施工、週末全天候施工方式，這周末持續施作文心南七路至永春東路、大墩十七街至大隆路、河南路至青島東街段工程，請用路人依循義交及交通指揮人員引導行駛。

建設局長黃玉霖表示，今年受熱帶低氣壓及西南氣流影響，加上颱風季節及汛期，對文心路三合一工程工期造成部分影響，文心路三合一工程由平日夜間施工方式，調整為平日夜間及週末全天候施工，透過平日夜間施工，減少交通影響；週末全天施工，則以兩班工班進場的方式，讓施工人員有充分時間休息，兼顧工程效率及品質。

15、16日明兩日持續進行文心南七路至永春東路、大墩十七街至大隆路施工，採夜間施作方式；今日至17日清晨，則進行河南路至青島東街段全天候路平施工，加緊時程。施工路段也加強交通維護，增派義交人員指揮路況。

黃玉霖表示，文心路是台中市南北向主要交通幹道，路平施工交通維持複雜度高，施工期間已加強要求工程單位做好交通維持。施工路段除周邊設置施工警告標誌、指示標誌、協請警察廣播電台加強宣導以外，採封閉單向及調撥對向車道方式，維持雙向通行，以減少衝擊。

建設局呼籲，請駕駛人行經施工路段務必減速慢行，注意車道調整或提前改道，並依現場義交及交通指揮人員引導行駛

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(中時 )