在美妻兒生活陷困境？及人高中董座聲請解除境管赴美遭駁

及人中學董事長。(本報系資料照)

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83歲的新北市及人高中董事長盛天麟，被控長期私吞學生輔導費、業者回扣，獲利上億元，一審判刑4年，盛天麟日前以他返台遭境管逾2年半，致在美國工廠有破產危機，在美的妻子及未成年兒子生活已陷困境，並稱他有及人小學價值2億土地，每半年收租280萬，不會逃亡，向高院聲請自下周二起至月底暫時解除境管，讓他赴美搶救工廠及照顧妻小，但遭高院駁回。

盛天麟與擔任及人小學董事長的胞弟盛平麟等人，被控從2006年起，私吞學生繳的輔導費等費用，還收取參考書、營養午餐業者、工程包商回，一審認定盛天麟犯罪所得高達1億414萬5260元，僅繳回1542萬9487元犯罪所得，依業務侵占等罪判處盛天麟4年徒刑，另判5個月徒刑，得易科罰金。

盛天麟日前向高院聲請解除9月18日至30日的限制出境處分，宣稱他已83歲，自返國遭境管迄今已2年6月；他在美國投資的塑膠射出成型工廠面臨破產，妻兒生活已陷困境，請求暫時解除境管，赴美處理解決家庭及工廠、繳稅問題。

盛天麟說，他雖持美國護照，但在台有固定住所及戶籍，另有及人小學土地二1/2持分，值台幣2 億多元，扣除稅金後每半年有淨租金約280萬元，不會逃亡。

但高院認為，盛犯罪情節重大，且盛在一審審理後期，屢屢翻供，否認犯行，另檢察官針對他涉及貪汙治罪條例無罪部分提起上訴，他所涉的犯罪所得，扣除繳回部分，尚餘8871萬5773元。

加上盛在海外有相當資產，其家庭、工作重心又在海外，具備在國外長期居住之經濟能力等條件。一旦准予他出境出海，恐有滯留不歸而延宕訴訟程序進行之虞，雖然台美訂有司法互助協定，因不包含引渡犯人之互助，若盛無意返國，日後亦無法以司法互助方式促其回國，因此駁回盛聲請。

(中時 )

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