肺裡有結節！ 需要馬上開刀摘掉嗎？

2018年09月15日 22:39 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

肺裡有結節一定要除之而後快？等一下。

愈來愈多人做低劑量電腦斷層想找出早期肺癌，但問題也隨之而來，檢查結果「異常」怎麼辦？

台大醫院副院長余忠仁說，很多疾病（多數是感染症，如肺結核、疱疹病毒、麻疹病毒、水痘病毒）會在肺部留下發炎的痕跡，形成結節。當低劑量電腦斷層的影像出現異常結節，多數不是癌症，不需要過於擔心。大部分的影像異常經過一段時間後會縮小或維持原來大小，最後證實是良性。

結節一定要除之而後快？

林口長庚紀念醫院胸外科教授劉會平指出，醫師會依據肺結節的大小、型態變化等來建議病人是否要追蹤、切片還是直接手術切除。通常影像有異常的小結節有如下幾種可能：

1、鈣化結節：多是良性，可不處理。

2、沒鈣化結節：若小於0.4公分、可追蹤，這些小結節若會有變化通常時間會很久；若0.4～0.8公分、純毛玻璃狀，也不需要馬上切除，可每6個月用低劑量電腦斷層追蹤一次，若兩年沒變化改每年追蹤一次，追蹤期間若有變大或漸呈實心狀（較可能是惡性）最好切除；一般大於0.8公分以上且呈實心狀的結節，可穿刺取得組織切片、送病理化驗，或直接微創手術切除。

開刀的風險可能大於結節變惡性

但即使結節很小，醫師判斷「現在」是良性或非侵犯性，仍有人擔心到睡不著。「每個人對風險的感受不同，」台北榮民總醫院胸腔外科主任吳玉琮說，通常正確的知識及教育可以減輕病人的焦慮，當醫師告訴病人：「你的肺裡有個結節，目前有90％以上的機率是良性，暫時不需要處理或手術，追蹤就好。如果結節有變化再處理也是安全的。」可能多數人可以接受，但還是有一定比例的人無法接受與結節共存，堅持要手術切除，即便是良性也在所不惜。

「如果它已經嚴重影響民眾的精神狀態或日常生活，而病人體能狀況良好、手術風險也不大的情況下，大多數醫師應該還是會選擇開刀，同時診斷及治療。」不過他會跟病人說明：開刀的風險可能大於結節短期內變成高度惡性且致命的風險。讓病人想清楚再決定。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)