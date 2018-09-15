羅友志：再一個「謝長廷」 保證蔡英文崩盤玩完了！

2018年09月15日 22:48 中時電子報 黃麗蓉

我駐大阪辦事處長蘇啟誠14日輕生身亡，傳蘇在風災期間忙翻了，還得分身接待屏東縣長潘孟安一行人，此消息也被登在外交部網頁，被發現後，屏東縣政府竟要求外交部將它從網頁撤除。名嘴羅友志直指，年底選舉，民進黨已從六四波變成五五波，再一個「謝長廷」，保證蔡英文崩盤玩完了！

羅友志在臉書指出，潘孟安刪外交部的文，這個操作就可以看出，執政黨被罵傻了！如果標題換成「蘇處長的最後一次任務 屏東人謝謝您！」「拚外交、推觀光 鞠躬盡瘁蘇處長！」然後幾張蘇處長帶著潘孟安，向日本各單位宣傳屏東的照片，就不會被打慘了，不是嗎？

羅友志點出，從雲豹車到「上帝下雨」，到駐日代表謝長廷荒腔走板，到綠營人士推給大阪辦事處，甚至最後的「東廠說」，執政黨自己把頭伸出去給人家砍，次數多到根本不像是以前那個最會選舉的政黨。2018九合一選舉，民進黨已經從六四波，變成五五波，再一個「謝長廷」就好，保證蔡英文崩盤「玩完了」！

羅友志強調，偏偏從潘孟安嚇笨了的操作，一定還有下一個「謝長廷」，不信，你看著好了。「上帝要一個人滅亡，必先使其瘋狂！」

網友回應說：「可惡至極，東廠裡的一堆『蝦兵蟹將』到處吃喝玩樂！」、「餓了8年，突然面對滿桌佳餚，還免費的，當然吃到腦滿腸肥，哪有空思考。」、「人在做天在看，當老天爺都看不下去的時候，不管再怎麼刪文，怎麼推拖卸責，都一樣會爆的！更何況有這麼多優秀的記者們，個個眼睛鋭利，頭腦清楚，他們是逃不掉的！」

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(中時電子報)