修杰楷幫賈靜雯治裝 曝咘咘沒當坤達婚宴花童原因

修杰楷在活動中表示自己很愛上網購物。（粘耿豪攝）

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時報周刊
林彥君
修杰楷在記者會中示範製作下午茶。（粘耿豪攝）
修杰楷出席活動手作甜點。（粘耿豪攝）

修杰楷和賈靜雯育有女兒咘咘和Bo妞，他15日出席淘寶精選快閃店活動，他表示，在活動前有出席坤達和柯佳嬿的婚宴，當時新人以跳舞二次進場，坤達、柯佳嬿和趙又廷（Mark）俏皮跳舞，他說：「我離他們很近，被我老婆推出去，Mark一直說：『我很尷尬，過來陪我』，我上去才尷尬」，他透露咘咘本來要當坤達和柯佳嬿的花童，「因擔心傳染給其他人，所以在前一天跟坤達說『不好意思』」。

他認為坤達和柯佳嬿很適合帶小孩，「他們的個性很有耐心又溫和，沒有看過他們爭吵，也是很好的聆聽者，我們帶小孩聚會，他們很喜歡跟小孩互動，希望他們快點有一個小寶寶」，但他強調自己目前沒有計畫第三胎，「我還不夠多嗎？」

修杰楷表示，平常就有上網購物的習慣，自認網購範圍很廣，除了買衣服，他也會買刀具、鍋具、健身器材、露營用品等，「期待快遞來按門鈴，之後拆包裹的快感」，他透露，常上網幫老婆買衣服治裝，他認為賈靜雯常會誤判衣服尺寸「失敗率太高」，為避免退貨的麻煩，所以他乾脆自己來，他自信的說：「在時尚方面我比較好吧？」

他在活動現場製作歐式下午茶，他表示，平常會在家裡做飯，若咘咘挑食，就不會免強她吃下去，會用其他的食物替代，他會藉由帶領小孩參與料理製作過程，如擺盤或是添飯，讓小孩有參與感。台灣消費者只要於9/20至9/22上淘寶Lite App進入「天貓全球官方店」，即可享有限時免運優惠。

(時報周刊)

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