走出家暴陰影 家扶婦做月餅傳達感恩

2018年09月15日 23:12 中時 李其樺

北台南家扶培力的20位扶助家長，15日中秋節前夕親手烘焙了40盒手工糕餅贈給認養民眾，受助家長林芷萱代表發言並感謝在他們人生低潮時一路給予家庭陪伴的認養人。北台南家扶表示今年參與家長生涯發展方案的20名成員截至9月已有17名家長順利考取中式麵食丙級證照，大大提升自己的信心和未來在就業上的競爭力。

家住新化現年40歲的林芷萱，因遭遇家暴婚變，曾一度對人生心灰意冷，目前獨力撫養就讀小五的兒子和幼兒園中班的女兒，因欠缺一技之長只能在工地工作，生活一直不穩定，也因為失敗的婚姻讓她認為自己沒有一件事情做得好，生活得過且過，她感謝家扶開設的家長培力課程，讓她重燃年少時對餐飲服務業的興趣。

芷萱除努力學習技能外，也利用在工地休息時間不斷背課複習證照考題，才能順利通過學科及技能檢測取得中式麵食丙級證照，她十分感謝2名孩子的認養人每月提供生活教育補助，中秋前夕特製作了糕餅禮盒表達對他們的謝意，也計畫未來朝創業的夢想前進。

社工陳怡安表示，家扶為了提升家長的就業力，自前年起開辦證照班，兩年來已有36名家長考取證照，其中有5名已順利從事餐飲、烘焙相關的兼職或全職創業，提高工作收入邁向脫貧，其他家長也都能運用所學於家扶辦理活動時參與感恩回饋行動。

(中時 )