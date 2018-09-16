律師說法》色情護膚店遭警抄 他「鳥鳥戴套」成鐵證

男客因鳥鳥還戴著保險套，成為到色情護膚店買春的鐵證。 （非當事人示意圖／新華社資料照片）

友善列印
中時電子報
文／天秤座法律網 編輯／

苗栗縣頭份警方6日晚間查緝色情，頭份鎮護膚店內一對男女雖經業者預警已「著裝完畢」，警方起初只在床上找到一只保險套外包裝，2人否認性交易，後來警方發現男子手部不自然地在重要部位遮遮掩掩，經警「驗明正身」，原來保險套還掛在男子「小弟弟」上，成了重要證據。

法律評析

在無充分證據的情形下，警方不得恣意送辦；因此，即便警方在破門前得知房內卻有性交易的情事，但未掌握確實的證據前，也只能作霸。

本案中，從事性交易的女子將以違反社會秩序維護法§80左列被起訴，其規定如下：有各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

一、意圖得利與人姦、宿者。

二、在公共場所或公眾得出入之場所，意圖賣淫或媒合賣淫而拉客者。前項之人，一年內曾違反三次以上經裁處確定者，處以拘留，得併宣告於處罰執行完畢後，送交教養機構予以收容、習藝，期間為六個月以上一年以下。

該按摩店的負責人同時也有刑事責任，其以營業按摩店之方式，供給男女從事性交易，並從中獲取利益，根據刑法§231規定，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處五年以下有期徒刑，得併科十萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。

惟，我國現行法目前尚未有對買春者設有處罰之規定，故依刑法罪行法定原則，嫖妓者目前仍屬無法可罰之狀態。

(中時電子報)

快遞員上門取件起色心 性侵女客… 比老漢推車還強！這張圖的姿勢……

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。