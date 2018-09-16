律師說法》色情護膚店遭警抄 他「鳥鳥戴套」成鐵證

2018年09月16日 00:04 中時電子報 張國欽 文／天秤座法律網 編輯／

苗栗縣頭份警方6日晚間查緝色情，頭份鎮護膚店內一對男女雖經業者預警已「著裝完畢」，警方起初只在床上找到一只保險套外包裝，2人否認性交易，後來警方發現男子手部不自然地在重要部位遮遮掩掩，經警「驗明正身」，原來保險套還掛在男子「小弟弟」上，成了重要證據。

法律評析

在無充分證據的情形下，警方不得恣意送辦；因此，即便警方在破門前得知房內卻有性交易的情事，但未掌握確實的證據前，也只能作霸。

本案中，從事性交易的女子將以違反社會秩序維護法§80左列被起訴，其規定如下：有各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

一、意圖得利與人姦、宿者。

二、在公共場所或公眾得出入之場所，意圖賣淫或媒合賣淫而拉客者。前項之人，一年內曾違反三次以上經裁處確定者，處以拘留，得併宣告於處罰執行完畢後，送交教養機構予以收容、習藝，期間為六個月以上一年以下。

該按摩店的負責人同時也有刑事責任，其以營業按摩店之方式，供給男女從事性交易，並從中獲取利益，根據刑法§231規定，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處五年以下有期徒刑，得併科十萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。

惟，我國現行法目前尚未有對買春者設有處罰之規定，故依刑法罪行法定原則，嫖妓者目前仍屬無法可罰之狀態。

(中時電子報)