OL穿窄裙露「腿根」 色主管偷摸：馬步再跨大一點

2018年09月16日 00:03 中時電子報 張國欽

中國人壽連姓男主管，2年以「指導健身」為藉口，偷摸一名女員大腿根，還要她「馬步再跨大一點」，公司調查後認定連男性騷擾，移由台北市政府裁罰2萬元。連男不服指稱，女子因感情受騙才會誣指他性騷，於是改打行政訴訟抗罰，但市府抗辯稱，女子回連男的LINE訊息不是「嗯嗯」，就是「貼圖」，看不出兩人有感情，仍被法官判敗訴。

判決書指出，連男2年前與被害鄭姓女員工外出做陌生開發，結束後約她上車到白沙灣討論工作，到達時天色已黑，女子不疑有他，仍下車坐在一塊漂流木上與連男討論，連男隨後就以「自己健身有點小進展」為由，開始指導她運動。

據《蘋果》報導，鄭女控訴，當時她身穿套裝窄裙，根本不適合激烈動作，連男卻要她一腳在前，一腳在後蹲馬步，再從背後撐住她，趁機摸她大腿隱私處，又伸手撩起她裙子，要她馬步「再跨大一點」，教擴胸運動時，還偷摸側乳，甚至將雙手穿過她腋下架起，要她把腿抬到半空練腹肌，事後回到車上，又要她將美腿抬高繼續練習，甚至伸手進她衣服內碰胸檢查有無副乳，女子嚇傻，死命抓住衣領不放。

2個禮拜後，連男騎機車載她去淡水故技重施，回程停車休息時，伸手將她架離地面要她抬腿練腹肌。經過這兩次遭遇，鄭女感覺對方不懷好意，向金管會提出申訴，全案移由中國人壽公司調查，公司認定白沙灣事件構成性騷，淡水事件則因證據不足不構成，北市府因此依《性騷擾防治法》裁罰連男2萬元。

連男被罰後向衛生福利部提起訴願抗罰，但被駁回，又改打行政訴訟，主張女子是因自覺感情受騙才誣指他性騷，要求撤銷訴願決定及原處分。

北市府抗辯，連男提出的Line截圖顯示，女子和他並無特別熟絡的對話，他還為此向女子抱怨「我發現你line跟本人都不好聊耶」、「本人聊天幾乎都回嗯嗯」、「Line就回幾個貼圖這樣。」，且連男本身不是健身教練，白沙灣也不是健身房，加上鄭女沒要求他指導，已經冒犯女子人格尊嚴，而連男在公司約談時，坦承觸碰女子身體，收到調查結果也沒再申訴，事後提訴願與行政訴訟，又改口不承認，說法不可採。

台北地院認為，女子和連男原本相處關係良好，若非遭受性騷擾，怎會提出申訴時，明確表示連男行為讓她覺得噁心不舒服，事發隔天還向友人訴苦，顯見她確實因此感到不悅。反倒是連男主張鄭女因感情受騙才會誣指他性騷擾，卻拿不出相關證據，其主張難以採信，於8月中旬駁回連男請求。

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(中時電子報)