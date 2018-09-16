研究發現減肥漣漪效應 減肥者會影響配偶體重

2018年09月16日 00:05 中時電子報 盧伯華

覺得你的另一半太胖了嗎？那就從你自己開始減肥吧！因為根據最新研究發現，努力減肥會影響到配偶的體重，這被稱為「減肥漣漪效應」。換句話說，如果你的伴侶不想參加減肥課程或治療，只要你參加了，伴侶也會受到影響而減輕體重。

這是美國康乃狄克大學研究得到的最新成果。該大學的減肥研究追踪130對夫婦的減肥進展超過6個月後發現，當一對夫婦中的其中一人開始減肥後，其伴侶體重也會因而減輕，即使其伴侣沒有積極參與任何減肥課程與治療。

科學網站Eureka Alert!引述該研究結果說，儘管減肥者的伴侶沒有參與任何積極減肥活動，但其中約三分之一的伴侶在6個月後竟也自然減重達3％以上，而減重3％被醫學界認為是有益健康的最低標準。

主持該研究的康乃狄克格大學教授葛林(Amy Gorin)稱這種現象為「漣漪效應」。

專研行為心理學的葛林說，當一個人改變行為時，他們周圍的人也會跟著改變。無論患者是否與他們的醫療人員合作，只要加入以生活方式為導向的社群，例如「體重監察員」(Weight Watchers)之類的組織，或者只是嘗試自己減肥，他們的健康生活方式都會讓自己受益。

這項已發表在醫學雜誌《肥胖》(Obesity)上的研究還發現，夫妻減肥的速度是相互關聯的。亦即，如果一個成員以穩定的速度減肥，他們的伴侶也會有相類似結果。同樣，如果一個人努力減肥，他們的伴侶也會一樣努力。

葛林在研究影響減肥的環境和社會因素後指出，我們改變飲食和運動習慣的過程會各種方式影響他人，例如，配偶可能會效仿他們伴侶的行為，一起計算卡路里、量體重，以及吃低脂肪食物。

在此之前有關減肥漣漪效應的研究，都僅限於有密切監測、醫療干預或減肥手術的患者。這些研究多半依靠夫婦自行報告其體重減輕的數據，錯誤的可能性較高。

康乃狄克大學的研究是首先使用隨機選樣與對照組設計的研究，並以廣泛被認定有效的減肥計劃來追蹤樣本減肥進展，由研究人員測量並記錄體重，同時檢查夫妻減重曲線與時間的對應關係。

研究結果顯示，那些自行減肥的人和參加減肥課程的人，他們未參與上述減肥活動的伴侶，在3個月和6個月時都明顯出現體重減輕的現象。

葛林說，減肥漣漪效應是否會延伸到夫妻以外的其他家庭成員，還有待進一步研究。

(中時電子報)