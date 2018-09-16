研究發現減肥漣漪效應 減肥者會影響配偶體重

認真執行減肥計劃，也會影響另一半的體重。（圖／shutterstock)

友善列印
中時電子報

覺得你的另一半太胖了嗎？那就從你自己開始減肥吧！因為根據最新研究發現，努力減肥會影響到配偶的體重，這被稱為「減肥漣漪效應」。換句話說，如果你的伴侶不想參加減肥課程或治療，只要你參加了，伴侶也會受到影響而減輕體重。

這是美國康乃狄克大學研究得到的最新成果。該大學的減肥研究追踪130對夫婦的減肥進展超過6個月後發現，當一對夫婦中的其中一人開始減肥後，其伴侶體重也會因而減輕，即使其伴侣沒有積極參與任何減肥課程與治療。

科學網站Eureka Alert!引述該研究結果說，儘管減肥者的伴侶沒有參與任何積極減肥活動，但其中約三分之一的伴侶在6個月後竟也自然減重達3％以上，而減重3％被醫學界認為是有益健康的最低標準。

科學研究：拉長用餐間隔時間有助減重與新陳代謝
醫學研究：調整用餐時間 減重如有神助

主持該研究的康乃狄克格大學教授葛林(Amy Gorin)稱這種現象為「漣漪效應」。

專研行為心理學的葛林說，當一個人改變行為時，他們周圍的人也會跟著改變。無論患者是否與他們的醫療人員合作，只要加入以生活方式為導向的社群，例如「體重監察員」(Weight Watchers)之類的組織，或者只是嘗試自己減肥，他們的健康生活方式都會讓自己受益。

這項已發表在醫學雜誌《肥胖》(Obesity)上的研究還發現，夫妻減肥的速度是相互關聯的。亦即，如果一個成員以穩定的速度減肥，他們的伴侶也會有相類似結果。同樣，如果一個人努力減肥，他們的伴侶也會一樣努力。

葛林在研究影響減肥的環境和社會因素後指出，我們改變飲食和運動習慣的過程會各種方式影響他人，例如，配偶可能會效仿他們伴侶的行為，一起計算卡路里、量體重，以及吃低脂肪食物。

在此之前有關減肥漣漪效應的研究，都僅限於有密切監測、醫療干預或減肥手術的患者。這些研究多半依靠夫婦自行報告其體重減輕的數據，錯誤的可能性較高。

康乃狄克大學的研究是首先使用隨機選樣與對照組設計的研究，並以廣泛被認定有效的減肥計劃來追蹤樣本減肥進展，由研究人員測量並記錄體重，同時檢查夫妻減重曲線與時間的對應關係。

研究結果顯示，那些自行減肥的人和參加減肥課程的人，他們未參與上述減肥活動的伴侶，在3個月和6個月時都明顯出現體重減輕的現象。

葛林說，減肥漣漪效應是否會延伸到夫妻以外的其他家庭成員，還有待進一步研究。

(中時電子報)

加速減重成效 專家教你12個神奇秘技

文章來源：Scientists identify weight loss ripple effect

俄情報員曾密謀網攻瑞士化武實驗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。