趙武靈：雖曾結過梁子 但黃士修以合法手段推動理念是真好漢

2018年09月16日 00:28 中時電子報 喻華德

軍事評論員趙武靈昨(15)日前往中選會現場，聲援絕食中的「以核養綠」公投領銜人黃士修。他昨晚在臉書發文表示，其實絕大多數的人大概都不知道，他和黃士修「有過樑子」。但是，連署甚至絕食，在台灣這個理性慢熟的環境裡，是很不符合個人利益的;但當黃士修提倡一個「合理的戰略，經由合法的手段推動，甚至不惜犧牲自己的健康」來砸下去時，我覺得這就符合內心「好漢」的定義。

規定前補件「遭拒」以核養綠公投發起人絕食抗議│中視新聞 20180913

趙武靈解釋，過去曾與黃士修結過梁子的原因很簡單，因為他以前曾經主張，軍方應該要培養特戰醫療人員出，然後當我們境外人道救災，甚至像國防醫學院學生去尼泊爾時，這些特戰醫療人力就會是「一把多用途的手術刀」，既能協助人道醫療，又能維持隊伍安全，最後還達到一些外交效果。

那時對這種事根本一竅不通的張中一跑來和他吵，然後搬出家裡有軍人來當「論據」，,接著黃士修就出來陪張中一和趙武靈爭，於是這一干人等遭到趙武靈全數封鎖，因為嫌煩不想陷入口水戰。

但是，趙武靈說：「今天黃士修徹底贏得了我的尊重」。他補充表示，黃士修不僅在核能方面的專業遠勝過他，重要的是，他在「依法」運用這個專業，希望建立起這個國家的能源戰略。今天趙武靈和某位到場的朋友聊天時，對方直言「我們國家哪一方面有把戰略弄好?」而趙武靈聽到這樣的忠言，只能苦笑！

趙武靈說，但如果今天能把「核能」這個選項保留給我們的國家與人民，從停電跳電的窘境當中，去思索不能把所有能源選項放在一個籃子裡，進而建立起一個國家的能源戰略的話，也許以後我們的軍事戰略、外交戰略，也可以因為有識之士振臂一呼，而建立起來。

回到黃士修他個人，老實說，搞連署甚至絕食，在台灣這個理性慢熟的環境裡，是很不符合個人利益的;但當他提倡一個「合理的戰略」,經由「合法的手段」推動，甚至不惜犧牲自己的健康來砸下去時，趙武靈認為這就符合在他對「好漢」的定義。

有人問他「你明天（16日）真的會去嗎?」趙武靈說，他會反問對方「你覺得我講真的還是講假的?」

以核養綠公投小組今日將於11時，在中選會濟南路大門，將舉辦「以核養綠、深耕鄉里、公平選舉」大會。邀請全國民眾一起到中選會發出對國家違法破壞選舉公平的怒吼。

(中時電子報)