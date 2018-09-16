不向東廠西廠低頭！ 黃士修拿命抗爭 絕食超過52小時

2018年09月16日 00:29 中時電子報 黃麗蓉

洪秀柱擁抱黃士修鼓勵他。（翻攝自中評社）

由於公投連署書補件遭中選會拒收，「以核養綠」公投提案領銜人黃士修，至今已絕食超過2天，「白色正義聯盟」粉專不捨說，黃士修是認真拿命在絕食！戶外經過幾波大風大雨，他卻已絕食超過52小時，約莫等於10.4個林義雄，但中選會還是沒任何表示。

「白盟」呼籲支持以核養綠的民眾，在16日早上11:00前往中選會旁的濟南路，一起守護這些由志工一份一份在街頭求來的、挨家挨戶收來的人民心意吧！

但如果不能前往參與，也麻煩將此訊息盡可能傳遞給身邊關心能源、關心國家安全、在乎法治的親朋好友，告訴他們，即使沒什麼媒體在報導，但黃士修和抗議者還在街上，只因就是不願意向這些大大小小的東廠西廠內廠低頭！

繼前總統馬英九帶睡袋、枕頭聲援，前國民黨主席洪秀柱14日也到現場聲援黃士修，她一到什麼話都不說，立刻深深擁抱黃士修，小聲叮嚀他要保重身體，讓黃士修感動得差點落下男兒淚。洪秀柱15日也再度前往關心。

國民黨北市內湖南港市議員參選人游淑慧今天也在臉書難過說，看著現場黃絲帶被風吹起，心裡有一種風蕭蕭兮易水寒的感慨！她說，和公投共同提案人廖彥朋聊了半個小時，她還是相信民眾是理性的，因此他們要做的事情，就是努力讓民眾知道「事情是怎麼一回事」，然後交由民眾來決定！

(中時電子報)