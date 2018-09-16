台灣媒體操縱仇中情緒 假新聞害死蘇啟誠

2018年09月16日 02:39 中時 楊孟立

我駐大阪辦事處處長蘇啟誠不堪燕子颱風期間遭外界指責救災不力，感到痛苦，選擇自我了斷。事發之後部分政治人物台灣媒體配合中國媒體製造「假新聞」報導中國巴士進入關西機場接走中國旅客，才是造成蘇啟誠壓力的來源，但有網友整理相關新聞發現，「假新聞的源頭，就是台灣媒體，是想要操縱仇中情緒，偽造中國惡霸形象的台灣媒體。」

網友a5378623在PTT八卦版發文指出，首先，是中國媒體《觀察者》報導，中國派15輛遊覽車前往關西機場。然後蘋果日報【２】和三立新聞【３】先後引用了這篇報導，並且分別下標〈中

使館派車接關西機場陸客要台灣人自稱中國人可上車〉和〈硬欺台灣！中使館：自認中國

人可上車〉抨擊中國政府的跋扈。蘋果的那篇報導隨後被轉到日旅版，也才有了日旅版版

友GuRuGuRu的現身說法【４】。

再來是自由的報導【５】中國並沒有派車「進到關西機場」而是派至機場周圍，然後和日

方協調，請日方將會說中文的人集中運出機場，再由他們的巴士接走。而這個正確的新聞

，則是出自中國官媒「中國網」日文網站，也因此自由時報說中國自己打臉。

然而事實其實是，中國媒體從來就沒有說他們有派車進到關西機場！

網友找到了《觀察者》的原始報導【６】，影片15秒開始，講的非常清楚：

「然後也是經過我們領館的協調，然後日方同意用大巴把大家給分流出來，然後我們館裡

目前為大家租了大概15輛巴士，爭取把大家分流到接下來的大阪站和新大阪站。」

所以事實是什麼？從來就沒有「中國假新聞」這回事啊！

網友表示，雖然也有中國旅日的網友誤解，而在微博【７】發表錯誤消息就像日旅版的網友也誤會了，但是《觀察者》可從來沒有搞錯，也沒有以此為新聞報導。只有台灣假新聞，假稱中國巴士要台灣人自稱中國人，同時因為沒認真看人家報導，所以誤傳出有中國巴士進到關西機場，可是從頭到尾，他們都說的明明白白啊！

網友批評，假新聞的源頭，就是台灣媒體，是想要操縱仇中情緒，偽造中國惡霸形象的台灣媒體。所以如果假新聞是輿論來源，輿論又是逼死人的原因，那麼到底是誰應該負責，我想答案應該很清楚了。

(中時 )