山竹外圍環流威力仍強！全台有雨 花東、屏東防大雨

受山竹颱風外圍環流影響，今（16日）全台有短暫雨，其中東半部、屏東地區甚至有局部豪雨、大雨。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

週日出遊天，來看天氣怎麼樣？受山竹颱風外圍環流影響，今（16日）全台有短暫雨，其中東半部、屏東地區甚至有局部豪雨、大雨！氣象局今早針對花東、屏東等9縣市發布大雨、豪雨特報！另針對20縣市發布陸上強風特報。

氣象局今（16日）早針對花東、屏東等9縣市發布大雨、豪雨特報！另針對20縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今日受第22號颱風「山竹」外圍環流影響，台灣東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，不下雨時仍悶熱！北部約26～31度；中南部、花蓮、台東地區約25～33度；外島地區約26至32度。紫外線指數為高量甚至過量級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

目前「山竹」颱風已漸漸遠離台灣，朝香港、廣東方向前進，氣象局昨晚8點30分也解除海上颱風警報！然今日台灣附近各沿海地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有較高長浪或風浪，大台北的陣風也有8級左右，請民眾避免前往海邊活動。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東以及澎湖、金門、馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏為普通等級；而中部、雲嘉南則為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

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