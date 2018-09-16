亞培突下架！慢性病患恐慌！營養師4撇步教自保

2018年09月16日 05:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近日因亞培特殊營養品變質，旗下6款產品遭預防性下架，導致有特殊營養需求的民眾擔心無產品可用，更不知所措！天璽營養諮詢中心院長許瓊月營養師表示，為了選擇替代品，各家廠商資訊倍出，民眾更陷入三大選購迷思，甚至相信來路不明的偏方，也提供4撇步助民眾「亂中自保。另專品藥局藥師王耀興指出，營養品變質若從包裝來看，鐵罐難由外觀判定，但若是利樂包就有可能會膨脹，較能輕易從外觀發現，而避免喝到變質品。

為此，許營養師指出3點提醒：

在購買特殊營養品時，應選擇有特殊營養品認證的產品，通常可以從包裝上是否有明確適應症的疾病對象即可判斷，像是：糖尿病、腎臟病、腫瘤配方等皆有明確標示。王藥師也指出，這波替換營養品風波，很多消費者到藥局選購替換的營養品時都會先詢問價格與口味，但其實挑選重點應該要放在品牌本身的品質管理與營養成分上，若單只從價格與口味挑選，很容易白花錢甚至傷身，反而得不償失！

選擇歷史悠久、品管嚴格的大品牌，民眾又如何自己進行把關？！王藥師表示，民眾在喝之前可透過觀察包裝來檢查是否可能變質，雖然對於鐵罐營養品較難辨別，但若是以利樂包包裝的產品，多能輕易從外觀膨脹發現變化，藉此也能大大避免患者喝到變質品的可能，選擇適合的營養成分及新鮮度，各種問題需對應不同的營養補充品

許營養師更進一步表示，購買產品民眾多會看有效期限，但同時也要看生產製造日期，因為營養品的新鮮度對於營養素的活性及成效十分重要，也要觀察包裝是否有凹損或裂痕；若有心血管問題的民眾，要特別注意飽和脂肪酸的含量、瘦弱的應選高熱量及高蛋白、想要加強消化可以選擇含纖量高的、免疫力較差的人建議選擇含有益生菌的配方、身體吸收較差的可以選用乳清蛋白配方等等。

許營養師提出4點幫助民眾「亂中自保」TIPS

1. 來路不明、沒有臨床實證的廠牌不要選

2. 認清成份與選用各家醫院指名替代的營養品

3. 飲用前觀察外觀是否有膨脹 (利樂包產品適用)

4. 根據疾病所需選擇相對應的營養品，注意營養成分標示與有效期限

(中時電子報)