強關空調！網美住印度飯店 險被開門性侵

2018年09月16日 05:46 中時電子報 陳舒秦

美國一名在網路上經營旅遊頻道的網美，日前與男友到印度度假3周，卻發生讓她永生難忘的經驗，飯店男性員工明目張膽的性騷擾、跟蹤，對方甚至會關掉她房間的空調和Wifi，企圖逼她開門。

泰勒（Jordan Taylor）在她的YouTube頻道「Travellight」分享這次到印度旅遊的可怕經驗，她說很喜歡印度，旅途中見到不少新奇的事物和體驗，不過她與男友里菲奧（Livio）原本住在新德里的一間「5星級」飯店，但飯店的男性職員竟明目張膽性騷她，「那些男人走過時，會伸手捉住我、撫摸我、上下其手」，更離譜的是.其中還有個男人把頭湊到我臉前，猥褻地湊在我耳邊說「我想跟你做愛」而當時男友就正在身邊。不堪其擾的他們決定搬到另一家飯店「OYO Hotel」，男友因故提早離開，也是泰勒的惡夢開始。她表示從里菲奧離開那天的一早開始，飯店的男員工對她的態度又變了一個人，經常尾隨她上樓，更莫名收到一些怪聲怪氣或無聲的電話。

最扯的是，有天她收到一個電話，一名男子在電話上呻吟，之後一名男子拍門要求進房，沒多久，男子竟從外面關了空調的開關，再拍門表示空調故障，得進房修理。她再度拒絕後，他們又重施故技，把Wifi也關掉，要求進入房間。而這一切讓她心有餘悸，特地拍成短片分享，希望到印度旅遊的女性更加注意。

(中時電子報)