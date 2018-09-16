中山書街飄童趣！岩崎知弘繪本牆邀你與小荳荳入夢

2018年09月16日 05:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我做了一個夢！」夢中窗口邊小荳荳向我揮揮手，陪著患有小兒麻痺的我一起爬樹，從高處看世界，放空的白日夢裡讓我看到充滿夢想的未來！西方水彩加上東方渲染，一幅幅可愛插畫成形！這是日本插畫家岩崎知弘的筆下作品，沒有過多線條與色彩，但卻深深打動人心，如同如同岩崎女士所言，「我畫小孩子的時候，感覺就像在描繪我自己的童年。」

日本當代詩人谷川俊太郎最新詩作《為我取個名字》全台首度曝光，其中15篇新作將與15幅岩崎知弘繪圖共同展出。圖為岩崎知弘長子松本猛親自到場觀展。（誠品提供）

今秋來中山書街走走吧！書街彷彿變身巨型繪本邀您一起來入夢！適逢日本繪本大師岩崎知弘生誕百週年，誠品書店R79中山書街即日起至11/11策畫「我做了一個夢—岩崎知弘100週年創作展」，展出白雪公主、青鳥等6大經典童話。繽紛插畫加上哲理小詩，讓書街獨有的櫥窗風景增添繽紛與童趣！除台北展場，高雄大遠百店同步展開衛星展，邀請讀者進入岩崎知弘的奇幻世界！

岩崎知弘詮釋的6大經典童話，躍上誠品R79獨有的櫥窗風景，打造故事長廊。（誠品提供）

●《窗邊的小荳荳》插畫作者！岩崎知弘融合中西方

前兩年，日本NHK、朝日電視台不約而同改編日本國寶藝人黑柳徹子名著《窗邊的小荳荳》為電視劇。樂觀開朗的小豆豆、巴學員的可愛同學、鼓勵孩童勇於開創的校長，讓亞洲又掀起一股「小荳荳」風潮！1981年出版《窗邊的小荳荳》，書封中那個戴棕色帽子小女孩，臉上帶著一抹微笑就是插畫家岩崎知弘所繪製，也是我們印象中最溫暖可人的「小荳荳」。

岩崎知弘詮釋的6大經典童話，躍上誠品R79獨有的櫥窗風景，打造故事長廊。（誠品提供）

岩崎知弘因作品中大量的兒童形象而有「兒童畫家」的美名，除了以《窗邊的小荳荳》封面插畫感動全球千萬讀者，並留下超過9300張典雅雋永的作品，至今仍影響著各年代的創作者。

岩崎知弘100週年創作展「長開眼睛」。（誠品提供）

●中山書街成繪本故事牆！插畫、詩作都精彩

此次中山書街展出的全長逾64公尺跨界故事創作逾64公尺長的跨界故事創作最吸引目光，白雪公主、拇指姑娘、青鳥、人魚公主、鶴的報恩、雙人圓舞曲等岩崎知弘詮釋的6大經典童話，也躍上書街獨有的櫥窗風景。此外，連續5年為精品品牌愛馬仕規劃櫥窗設計的日本建築事務所TORAFU ARCHITECTS打造的巨型帽子房間「Children’s Room」也在書街現身，走一趟書街彷如一場藝文饗宴。

川貝母跨界故事創作「夜夢遊」。（誠品提供）

除童趣繽紛插畫外，仔細一瞧！插畫上還有富有哲理的小詩，誠品邀來台灣新生代暢銷作家張西及首位登上《紐約時報》的台灣插畫家川貝母，從岩崎知弘畫作中挑選常見的孩童、日月、動物等圖素，重新組圖、融合並寫下動人的文字創作「白日夢」與「夜夢遊」兩大主題。

張西跨界故事創作「白日夢」。（誠品提供）

逾2公尺高的黃色帽子兒童繪圖打卡點，邀請小朋友戴上竹編帽子與岩崎知弘筆下的可愛男孩互動合影。（誠品提供）

●逾2公尺高黃色帽子兒童繪圖打卡點 免費講座水彩體驗

岩崎知弘的畫作也讓日本當代詩人谷川俊太郎為之動容，促使谷川俊太郎首次為岩崎知弘寫詩。曾在日本311大地震以詩作撫慰人心的谷川俊太郎說，岩崎知弘描繪出的孩子們的神情，實在是太生動了，此次將全台首度曝光最新詩作《為我取個名字》中15篇新作，與15幅岩崎知弘兒童繪圖共同展出，中文版詩作也將於誠品獨家首賣！

誠品書店展開「夢的光景」主題書展，展出岩崎知弘相關書籍等逾200本精選作品。（誠品提供）

除跨界作品，誠品R79也化身為大人小孩都能悠遊其中的公共空間，除了巨型帽子房間是親子繪圖天地，還有逾2公尺高的黃色帽子兒童繪圖打卡點，邀請小朋友戴上竹編帽子與岩崎知弘筆下的可愛男孩互動合影。

09.16至10.28每周日下午「Children’s Room」舉辦水彩暈染體驗活動，邀請親子一起來誠品R79揮灑創意。（誠品提供）

近期周日下午2至3點則將舉辦免費水彩暈染體驗活動，其餘時間也可自由索取3款自繪帽子草圖與色鉛筆作畫，還能將完成的作品展示於現場牆面上，邀大小朋友起來揮灑創意，一起進入岩崎知弘的夢裡！

岩崎知弘100週年創作展開展記者會，合影貴賓左起：安曇野知弘美術館副館長阿部惠、公益財團法人岩崎知弘紀念事業團事務局長竹迫祐子、TORAFU ARCHITECTS共同創辦人鈴野浩一、知弘美術館創辦人暨顧問松本猛、誠品書店副總經理林婉如、讀書共和國社長郭重興、親子天下兒童出版暨產品中心副總監黃雅妮、台灣圖文創作者川貝母、策展人誠品書店協理林萱穎。（誠品提供）

我做了一個夢｜岩崎知弘100週年創作展

展期：9.15－11.11

地點：誠品R79中山地下書街

(中時電子報)