宦官可否有愛情！《王世子失蹤事件》揭韓宮廷秘辛

2018年09月16日 06:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛無對錯，然相愛的時間、地點、人，無數中的抉擇決定了這段愛情是否還能繼續下去？能永恆或在此終結？韓流文化風靡全球，不管是時裝、K-Pop，甚至宮廷劇都觸動人心，然最勾觸人心的還是「愛」！經過「淨身」的宦官（太監）還有愛人、被愛的權利嗎？

今秋來新北聽音樂、看戲劇！「2018新北市原創音樂劇節」於9/14~916推出「韓國音樂劇大賞」最佳音樂劇、最佳導演獎的《王世子失蹤事件》。這是一部描述朝鮮王朝為背景的音樂劇，講述了朝鮮時代孤獨的宮殿和夜晚的奧秘，並充滿了古典氛圍的魅力。

韓潮音樂劇《王世子失蹤事件》劇照。。（廣藝基金會提供）

在朝鮮時代一個百無聊賴的仲夏夜晚， 所有的人都熟睡了的時候…發生了王世子失蹤事件。

正當宮廷中陷入了一片驚慌失措時，根據崔尚宮的描述， 在王世子失蹤的時候，本應在崗位的宮女慈淑與守夜宦官九童同時離崗並私會... 崔尚宮在調查兩人私會原因的過程中，意外發現慈淑懷了王的孩子 ！慈淑的身份立刻升級，對此崔尚宮則是嫉妒不已， 王則因為慈淑的背叛而痛苦不堪。 九童與慈淑那令人心酸的愛情故事則牢牢地牽住了我們的心…

原創劇本扣人心弦、九個演員展現精湛演技！《每日經濟》評論《王世子失蹤事件》，「100分鐘的演出完全沒有觀眾盯著手錶，充滿緊張情緒和戲劇張力，演出結束後觀眾熱烈鼓掌。 」《Khung-Hyang News 》則大讚，「這個作品將劇本、音樂和演員的演出完美結合再一起。整場演出充滿笑聲和淚水。 」

拋開你對宮廷音樂劇的成見/如杏子般冰冷的愛！歡迎您來聽音樂、賞戲劇揭秘辛，九宮格裡的九個演員演繹人生、訴說愛情，穿越古今，共同進入綺麗繽紛的韓國宮廷！

(中時電子報)