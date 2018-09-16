宦官可否有愛情！《王世子失蹤事件》揭韓宮廷秘辛

韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》劇照。（廣藝基金會提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

愛無對錯，然相愛的時間、地點、人，無數中的抉擇決定了這段愛情是否還能繼續下去？能永恆或在此終結？韓流文化風靡全球，不管是時裝、K-Pop，甚至宮廷劇都觸動人心，然最勾觸人心的還是「愛」！經過「淨身」的宦官（太監）還有愛人、被愛的權利嗎？

今秋來新北聽音樂、看戲劇！「2018新北市原創音樂劇節」於9/14~916推出「韓國音樂劇大賞」最佳音樂劇、最佳導演獎的《王世子失蹤事件》。這是一部描述朝鮮王朝為背景的音樂劇，講述了朝鮮時代孤獨的宮殿和夜晚的奧秘，並充滿了古典氛圍的魅力。

韓潮音樂劇《王世子失蹤事件》劇照。。（廣藝基金會提供）

在朝鮮時代一個百無聊賴的仲夏夜晚， 所有的人都熟睡了的時候…發生了王世子失蹤事件。

正當宮廷中陷入了一片驚慌失措時，根據崔尚宮的描述， 在王世子失蹤的時候，本應在崗位的宮女慈淑與守夜宦官九童同時離崗並私會... 崔尚宮在調查兩人私會原因的過程中，意外發現慈淑懷了王的孩子 ！慈淑的身份立刻升級，對此崔尚宮則是嫉妒不已， 王則因為慈淑的背叛而痛苦不堪。 九童與慈淑那令人心酸的愛情故事則牢牢地牽住了我們的心…

原創劇本扣人心弦、九個演員展現精湛演技！《每日經濟》評論《王世子失蹤事件》，「100分鐘的演出完全沒有觀眾盯著手錶，充滿緊張情緒和戲劇張力，演出結束後觀眾熱烈鼓掌。 」《Khung-Hyang News 》則大讚，「這個作品將劇本、音樂和演員的演出完美結合再一起。整場演出充滿笑聲和淚水。 」

拋開你對宮廷音樂劇的成見/如杏子般冰冷的愛！歡迎您來聽音樂、賞戲劇揭秘辛，九宮格裡的九個演員演繹人生、訴說愛情，穿越古今，共同進入綺麗繽紛的韓國宮廷！

(中時電子報)

《王世子失蹤事件》介紹短片。（取自YouTube）

《王世子失蹤事件》

中山書街飄童趣！岩崎知弘繪本牆… 苦悶上班族要吃「蟹」！社群網瘋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。