苦悶上班族要吃「蟹」！社群網瘋傳「蟹蟹老闆」

2018年09月16日 06:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，正是品蟹好時機！話說近來苦悶上班族也搭上萬里蟹風潮，「你今天是什麼桌？」這句話成為最近上班族之間最流行的問候語。新北市政府趁勢推廣萬里蟹品牌，與社群平台OL 365共同推出「蟹蟹老闆」網路辦桌活動，更祭出豪華鱻蟹宴、頂級萬里蟹禮盒等多重好康吸引民眾參加。活動於9月10日上線，馬上受到上班族群瘋傳，人人都在蟹蟹老闆辦桌請客，也成為本年度萬里蟹登場的最佳代言人。

「你今天是什麼桌？」這句話成為最近上班族之間最流行的問候語，是瘦不了桌，還是做功德桌，又或者是菜逼八桌，桌桌在網路上都已經爆滿。上班族邱小姐表示，上班族工作難免受氣，一看到做功德桌的敘述，「上班當作做功德，視高薪休假如浮雲。」馬上就覺得心有戚戚焉，立刻對號入座。

特別是這個活動，除了讓上班族洩憤之外，還搭配萬里蟹紀錄片的宣傳，以及抽獎活動，更讓她心動。而另一名剛出社會的吳先生則表示，一看到「工作面有菜色，散發滿滿菜味，所有雜事都我負責」的菜鳥桌，不禁露出會心一笑，也邀請同梯好友一起來入座。

萬里蟹紀錄片以補蟹籠耆老許八郎一家為全劇主軸。（新北市漁業處提供）

漁業處表示，本次萬里蟹紀錄片除規劃有9月21日於龜吼漁港進行的產地首映活動，更搭配了網路社群OL365，推出以上班族為目標族群的社群活動，透過蟹蟹老闆的諧音，要將萬里蟹的品牌意象向更年輕的族群紮根。此外，結合網路活動與紀錄片的網路放映，也期盼能夠利用網路無國界的特性，盼萬里蟹成為世界知名品牌，讓外國友人來台旅遊時，都不會錯過。

漁業處指出，本次與OL365合作的社群抽獎活動，祭出萬里蟹禮盒等多項好禮，讓民眾透過觀看萬里蟹紀錄片回答相關問題，更加了解萬里漁民及萬里蟹的生態，同時，配合萬里蟹10月20日產地活動限定的「鱻蟹宴」做為最大獎，讓民眾不僅能從網路認識萬里蟹，更能親自到產地品嚐萬里蟹的美味。

(中時電子報)