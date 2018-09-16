9／16 三大報頭條要聞

2018年09月16日 07:20 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●我駐大阪辦事處長蘇啟誠不堪燕子颱風期間遭指責救災不力，自我了斷。曾與蘇啟誠同期進外交體系的台大政治系教授蘇宏達，痛批民進黨大幅政治任命駐外使節。酬庸的結果就是，「專業外交官成了輿論指責的代罪羔羊。」

●健保署已將雲端藥歷系統與醫院內病歷系統連結，即日起，一旦跨院門診醫師有重複開藥或藥物有交互作用，系統即會主動跳出警示視窗，讓民眾用藥更安全，如醫師還是執意重複開，健保將予以核刪。

●促轉會上月在未依法定程序情況下，逕自派員搜索國民黨智庫「國家政策研究基金會」，遭智庫人員拿法令直接轟出門。現場影片經本報披露後，國民黨團直呼促轉會的囂張行徑令人不寒而慄，近期考慮召開國際記者會，將這種無法無天、目無法紀的政治醜聞控訴國際。

●因合機案被判刑8月定讞的前花蓮縣長傅崐萁，昨日痛批蔡英文政府卑劣司法迫害。他表示，合機案的司法審判有嚴重瑕疵，二審台中高分院故意不提示證據；上訴最高法院仍被忽視，甚至在「沒收」的主文宣告中，竟有「不詳年籍姓名」的被沒收人，這樣判決怎能讓人心服！傅崐萁強調，他將奮戰到底絕不屈服。

◎旺報

●大陸央視15日以大篇幅專題報導台灣間諜對赴台大陸學生的滲透策反，詳細介紹三個案例，同時公布被破獲的台灣軍情局人員的姓名及照片，其中更有一名陸生與台灣軍情局女情報員發生關係，進而「越陷越深」，該專題在片頭還稱，這是「看不清的迷霧，逃不掉的陷阱」。

●針對大陸央視等官媒15日起刊播「反台灣間諜」等報導，大陸涉台人士表示，從王炳忠事件乃至半島電視台揭露台灣統派等不實新聞，民進黨當局頻給大陸「潑髒水」，北京必然要有所反擊，下一步可能會抓幾個台諜「殺雞儆猴」。此外，在陸台諜不少是替美國服務，北京亦在「敲山震虎」，示警華府。

●大陸央媒昨起主動播報「台灣間諜」行動，還罕見地先透過微博宣傳將在央視《新聞聯播》、焦點訪談及《環球時報》揭露相關消息。國民黨立委認為，這顯示兩岸關係進一步惡化，甚至也與最近綠營聲稱對岸透過「假消息」等管道影響台灣年底選舉，陸方因而採取反制，但雙邊惡性螺旋不斷提升絕非好事，呼籲執政者要加以留心，「不要只想著拚選舉」。

●曾參與「九二共識」談判的前海基會副董事長兼祕書長邱進益15日表示，「維持現狀」雖是目前台灣民意所在，也是最佳選擇，但問題是永遠的維持現狀，對大陸而言就是和平台獨，大陸不可能容忍。因此，維持現狀如果無法永久維持，台灣就必須認真考慮「統一」的可能性，因為由台灣主動談判，或許可以拉長統一時程及降低磨合成本。

◎工商時報

●投信、外資拚年底績效，上周聯手買超永豐金、遠東新等16檔內需、金融、避貿易戰、高殖利率、選舉控盤指標等5大題材股，法人看好10月底前台股多頭仍將奮力向上，可留意相關個股布局時機。

●台灣在東協國家、大陸崛起後，面臨強大的升級轉型壓力，薪資停滯、企業投資低迷，也使國人嚴重焦慮。究竟台灣未來產業的出路何在？

●正當全球期望美中貿易戰或有轉機之際，昨（15）日清晨卻傳出，美國總統川普已指示白宮貿易官員，著手推行向總值2千億美元中國商品加徵關稅的政策，但具體實施時間未定。

●政府大力推動新南向政策奏效，東南亞觀光客來客數直逼中港澳，帶動在台消費金額亦直線成長，統計1～8月台北101、華泰名品城、三井林口outlet及昇恆昌等觀光零售業退稅金額，以菲律賓的遊客數居冠，馬來西亞、越南亦表現不俗，總體東南亞來客數平均成長2～3倍，而消費金額也有5～6成成長。

(中時電子報)