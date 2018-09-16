草屯療養院將院區綠化如國家公園　讓醫療與療癒結合

2018年09月16日 09:51 中時 楊樹煌

草屯療養院6公頃的院區，在職能治療師們帶領病人一起將園藝綠美化與復健、工作訓練結合，已讓院區仿如國家公園，為讓員工及民眾更了解設計理念，草屯療養院特別安排了設計展，展現8組各有特色的作品。

草屯療養院指出，全國首座台日合作的「療癒庭園」，明年將落腳在大安森林公園；但草屯療養院與國立勤益科技大學景觀系合作，由李美芬老師率領優秀學生，以院區為基地進行景觀及療癒機能設計的景觀，不遑多讓，將讓「醫療」與「療癒」在景觀專家協助下，展現更大的美感。

草療表示，此次展出的8組作品各有特色，而共同點是，著重多感官的視、聽、嗅、觸、味…等體驗之療癒元素，以使用者—病友、家屬及工作人員為對象，除規劃適合進行園藝治療之空間，也考量使用者之特殊需求，納入無障礙系統設計。

此外，設計者們更考慮環境特質，型塑特色意象，讓每天在院區接受醫療、復健及工作的每個人都能在自然、具紓壓效果的環境中進行活動，以達身心療癒。

職能治療科李慧玲主任表示，近年復癒性景觀及療癒庭園設計之風潮興起，其核心概念乃利用環境元素的影響力幫助特殊對象從事生理心理的復健，草屯療養院職能治療師與病友們深耕多年的療癒環境，目前確已見成效。

草屯療養院長簡以嘉表示，健康是由個人及生活中的多重面向組成，如個人的自主力量、良好的社會互動及與體察自然環境的美好。因此，草屯療養院素來積極促進病人與院區環境的多感官互動。

草屯療養院長簡以嘉感謝國立勤益科技大學李美芬老師及學生的專業激盪，讓草屯療養院的治療，朝向更溫暖、更療癒、更具美感的理想。

(中時 )