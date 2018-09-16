拳擊》梅威瑟宣稱復出！要打菲律賓戰神

今年41歲的梅威瑟(左)要再度對決39歲的帕奎奧。(美聯社)

友善列印
中時電子報

退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)又要復出了！大家已經搞不清楚他是第幾度食言，這次他宣稱要打的對手是菲律賓戰神帕奎奧(Manny Pacquiao)。梅威瑟賭上他光榮的50勝0敗紀錄，他能再度擊退帕奎奧嗎？

當然這主要還是為了錢。梅威瑟是2017年全球收入最高的運動員，足球巨星梅西和C羅奮戰一整年還比不上梅威瑟1場拳賽賺到的錢。去年8月，梅威瑟在與綜合格鬥拳王麥葛雷格(Conor McGregor)的大戰賺進3億美元。

梅威瑟表示：「我12月要回來打帕奎奧，輕鬆再賺上億美元。各位，這次真的是我最後一戰了。」梅威瑟和帕奎奧2015年首度交手，票房超過5億美元，梅威瑟拆帳6成。結果拳迷很不滿，因為梅威瑟大量使用快拳與擒抱來牽制對手，被譏為「摟抱大賽」。

名人堂播報員蘭普利(Jim Lampley)去年鐵口直斷：「梅威瑟會回來的，因為還有這麼多傻子願意送錢給他花。」ESPN呼籲大家別當凱子，這場拳賽肯定無聊，帕奎奧早過了巔峰期，梅威瑟只會繼續用出拳數和命中率再拿1場判定勝。

帕奎奧欣然接受挑戰，嗆聲要賞給梅威瑟第1敗。畢竟帕奎奧很缺錢，他每年把大筆財產拿去濟貧，早已是民間的英雄，身為高票當選的參議員，未來挑戰總統寶座也不是不可能。

(中時電子報)

中職》「舊地重遊」不多想 王正…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。