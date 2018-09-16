拳擊》梅威瑟宣稱復出！要打菲律賓戰神

2018年09月16日 08:00 中時電子報 盧品青

退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)又要復出了！大家已經搞不清楚他是第幾度食言，這次他宣稱要打的對手是菲律賓戰神帕奎奧(Manny Pacquiao)。梅威瑟賭上他光榮的50勝0敗紀錄，他能再度擊退帕奎奧嗎？

當然這主要還是為了錢。梅威瑟是2017年全球收入最高的運動員，足球巨星梅西和C羅奮戰一整年還比不上梅威瑟1場拳賽賺到的錢。去年8月，梅威瑟在與綜合格鬥拳王麥葛雷格(Conor McGregor)的大戰賺進3億美元。

梅威瑟表示：「我12月要回來打帕奎奧，輕鬆再賺上億美元。各位，這次真的是我最後一戰了。」梅威瑟和帕奎奧2015年首度交手，票房超過5億美元，梅威瑟拆帳6成。結果拳迷很不滿，因為梅威瑟大量使用快拳與擒抱來牽制對手，被譏為「摟抱大賽」。

名人堂播報員蘭普利(Jim Lampley)去年鐵口直斷：「梅威瑟會回來的，因為還有這麼多傻子願意送錢給他花。」ESPN呼籲大家別當凱子，這場拳賽肯定無聊，帕奎奧早過了巔峰期，梅威瑟只會繼續用出拳數和命中率再拿1場判定勝。

帕奎奧欣然接受挑戰，嗆聲要賞給梅威瑟第1敗。畢竟帕奎奧很缺錢，他每年把大筆財產拿去濟貧，早已是民間的英雄，身為高票當選的參議員，未來挑戰總統寶座也不是不可能。

(中時電子報)