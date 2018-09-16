大不了再忍四年？網哀嚎受不了民進黨了！

民進黨主席蔡英文（中）15日表示，年底這場選舉「很多假消息來自對岸，假消息破壞人民對政府的信賴，造成台灣對立」。（盧金足攝）

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中時電子報
/整理報導

民進黨剛上任時支持度高，民眾對蔡政府執政充滿期待，但從施政來一連串的失利，到近來促轉會和中選會的補件事件，以及駐日代表謝長廷卸責導向假新聞等等爭議，已讓民進黨在年底選情雪上加霜。有網友就哀嚎已經受不了民進黨了，怎麼看都要往獨裁路走過去，難到還要再忍四年？

開頭Ｈ網友於批踢踢發文表示，他大學前一直是支持DPP，2004開始有投票權都是投DPP，2008投馬，2012/2014/2016都投民進黨（不分區投時力）。他的信念是不能被意識型態綁架，選人不選黨，但主要仍然覺得要消滅國民黨，但最近真的受不了了，民進黨不只整組壞了了，怎麼看都要往獨裁路走過去。

從促轉會到最近中選會的補件事件，還有PTT黨工狂洗9.2，民進黨執政真好當，促轉會是吹哨者的錯；駐日代表說自己只負責東京區域，出事就說人家餘孽，高雄水災坑洞都不管，專門監督台北淹一小時，正因為當初投了民進黨一票，所以現在更有責任把他們拉下來。

網友再接著表示，大約一兩個月前，他的底限大概是朱立倫。但這兩天，突然覺得吳敦義也可以接受了。反正民進黨又不是沒上位過，吳也當過行政院長，說實在的比起來比賴功德好多了。大不了再忍4年就可以換柯，寧願讓又笨又壞的國民黨上台，他無法忍受又奸又壞的民進黨了。更詢問有網友和他一樣的嗎？

底下網友留言表示，「吳敦義認真? 我賭爛DPP也不會支持吳敦義」、「賭爛也不會跟自己過不去投給吳敦義」、「我懂你的感覺。台灣真慘只能選這兩個」、「有+1，民進黨最近讓人心生恐懼」、「目前來看政黨輪替，只是兩家輪流吃飽，總統跟立委做反向投票就對了」、「好壞都是比較出來的」、「推...雖然白賊義真的有點瞎，但我大概懂你感受」，更有網友認為「投廢票啦，桌上兩杯毒酒讓你選一杯喝，你應該做的是翻桌」、「這2個要我選，我會投廢票」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

台灣媒體操縱仇中情緒 假新聞害…

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