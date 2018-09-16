曾說「要當人生贏家」現落難 范冰冰今生日他們勇送祝福

2018年09月16日 08:10 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

范冰冰生日，導演李玉、陳嘉上獻祝福。(圖／翻攝自微博)

昔宣傳總監楊天真沒忘記往日情。(圖／翻攝自微博)

范冰冰捲入逃稅風波後，已消失3個多月，不僅被點名涉嫌銀行違規放貸及腐敗案件，還被陸媒指控為富不仁，今(16日)是她37歲生日，對比她往年集寵愛於一身，去年更被男友李晨求婚，現卻面臨巨大危機，令人不勝唏噓，網友也關注還有誰會在這個時候，為她送上生日祝福。

范冰冰近幾年生日，都是和李晨度過，親朋好友和粉絲也會送上祝福，去年更是被男友李晨求婚，可說是感情事業兩得意，卻在今年生日前，捲入逃稅風波，人生面臨巨大危機，她往年許下的願望，差不多就是「希望家人、朋友可以一直平安幸福快樂，爸爸媽媽的身體要一直保持健康，還有要完成自己『人生贏家』的夢想。」

對她來說人生贏家就是結婚生子，而她和李晨感情穩定，原本今年很有可能完成人生目標，現卻因「陰陽合約」人不知去向，令人不勝唏噓。不過在她落難時，與她合作過的導演李玉率先貼出合照祝福，「相識十二年，又到秋日時光，生日快樂」，香港導演陳嘉上也轉貼李玉微博寫下「祝生日快樂」。

除此之外，大陸知名經紀人楊天真也獻祝福「沒有你，我不會成為今天的我，祝你生日快樂」，她曾經擔任范冰冰的宣傳總監，被視為捧紅她的一大推手，後來雖自立門戶，但還記得往日情，他們在范冰冰有難時送暖，讓粉絲都覺得很感心。

(中時電子報)