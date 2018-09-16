約好見律師當日卻輕生 蘇啟誠曾想「查明一件事」

我駐大阪辦事處長蘇啟誠。（翻攝自蘇啟誠臉書）

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中時電子報
/綜合報導

疑因不堪外界指責燕子颱風襲日期間救災不力，我駐大阪辦事處處長蘇啟誠選擇自我了斷。本職為律師的旅日僑務委員張雅孝指出，蘇啓誠生前似乎懷疑自己因假新聞蒙受不白之冤，曾想要尋求他的協助，不料卻在約好見面的日子輕生。

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蘇啟誠輕生後，外界紛紛猜測他走上絕路的原因，一說台灣媒體配合大陸媒體製造「假新聞」，報導中國巴士進入關西機場接走中國旅客，是造成蘇啟誠壓力的來源，但有網友整理相關新聞發現，「假新聞的源頭，就是台灣媒體，是想要操縱仇中情緒，偽造中國惡霸形象的台灣媒體。」

根據中央社報導，旅日僑務委員張雅孝（日本名清河雅孝）表示，蘇啓誠在輕生前一晚曾說想請他查明一件事，兩人約好14日上午見面，未料竟天人永隔。

張雅孝表示，他的員工13日傍晚告訴他，蘇啓誠打了4次電話，大阪辦事處一位官員也來電說蘇啓誠要找他，後來他回電時，蘇啓誠要求他協助調查一件事。張雅孝說，蘇啓誠的請求跟燕子颱風4日侵襲大阪當天深夜12時許有人打電話到大阪辦事處要求代訂飯店有關。蘇啓誠告訴他，希望他14日上午到大阪辦事處，兩人一同商量。

張雅孝14日上午9時50分左右打電話到大阪辦事處，被告知蘇啓誠尚未到辦公室。不料到了下午1時，張雅孝就聽到蘇啓誠輕生的噩耗。經營律師事務所的張雅孝說，蘇啓誠懷疑4日午夜打電話到大阪辦事處的人的口音，也認為把「訊息」放出去的人，可能就是寫假新聞的人。

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(中時電子報)

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