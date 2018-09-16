NBA》「鬼切」正式告別 吉諾比利：決定退休很難

2018年09月16日 08:35 中時電子報 黃及人

馬刺替上月28日在推特宣布退休的「鬼之切入」吉諾比利舉辦退役記者會，他除了強調新球季仍留馬刺輔佐，更表示，「儘管我很確定退休，但我仍很尷尬，當我按下電腦發送鍵，手指抖得超厲害，畢竟那不是簡單的決定！」

吉諾比利坦承，自己上季就感覺該退休了，「當時真的很難做出最終決定，因為我的身體已經無法接受那些磨練，所以當我回到這裡，做著包含舉重、騎車等訓練，卻跟那些認真苦練的馬刺球員相比，我感覺自己離那些越來越遠了。」

馬刺1999年用第57順位選到吉諾比利，隨後他效力16個球季，幫助馬刺拿下4次總冠軍，「我對2014年總冠軍印象最深，因為前1個球季發生的事情(總冠軍賽遭熱火逆轉)，我肩膀壓力很重，最終我們依靠團隊表現拿下總冠軍。」

「我絕對沒有遺憾了，」吉諾比利說，「我本來可以多贏1次總冠軍，多替阿根廷國家隊拿1次冠軍，但那又能改變什麼呢？也許在經歷當中多了1條陳述，最重要的是我們曾是總冠軍，以及那些記憶、那些經歷與那些朋友。」

「我接下來就是當個好人、好丈夫、好父親與好市民！」但在不少馬刺球迷心中，吉諾比利的宣告退役，無疑是難以接受的壞消息，加上先前里歐納德把馬刺內部弄到滿城風雨，馬刺新球季的表現自然備受矚目！

(中時電子報)