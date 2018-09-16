演奏充滿詩意 鋼琴家陸逸軒獲英里茲鋼琴大賽冠軍

2018年09月16日 09:52 中時 趙靜瑜

三年一度的英國里茲鋼琴大賽結果英國時間15日揭曉，20歲台裔美籍鋼琴家陸逸軒獲得冠軍，不但有兩萬五千英鎊的獎金之外，也獲得一紙華納唱片的國際錄音合約以及在BBC演出及錄音的演奏機會，前途不可限量。

邀請陸逸軒訪台的鋼琴家陳冠宇表示，陸逸軒的音樂處理細膩，層次豐富，技巧、歌唱性、詩意俱足，非常為他開心。

陸逸軒說，「我喜歡音樂，音樂就是藝術品，我認為音樂絕對是上帝帶給人類最大的禮物之一。音樂直接表達了所有可能的情感。我可以聽錄音十次，幾百次，每次聽時都會有所不同。」

年僅20歲的陸逸軒身高超過180公分，身形瘦削，就讀美國寇蒂斯音樂院，父親是高雄人，母親來自上海，兩人都是電腦工程師，非常支持他的決定，「我從小就很清楚，我就是要當一位鋼琴家，這個信念沒有變過。」

英國里茲國際鋼琴大賽是國際上最重要的鋼琴大賽之一，幾與美國范克萊本國際鋼琴大賽、柴可夫斯基國際鋼琴大賽齊名，該大賽考驗鋼琴家全面性的發展，過去得主包括內田光子、魯普、普萊亞等，至今都是國際樂壇上重量級的鋼琴家。

陸逸軒私下跟鋼琴名家鄧泰山學琴7年，「父母親為了我，每年大概有10次開車帶著我，從波士頓到加拿大去鄧泰山家裡學琴。」陸逸軒說，周六開車去6小時，到加拿大都下午了，晚上學4小時；隔天周日再上幾個鐘頭，下午再開6小時的車回家，「我每次回到家都非常疲累，不是身體上的累，而是我的準備都被老師批評得體無完膚，他的音樂境界之高，我只能以更多的練習完成他要求的細膩。」

外型與音樂都有著超乎年齡的老成，陸逸軒2010年參加德國埃特林根（Ettlingen）國際鋼琴比賽青少年組，陸逸軒才12歲，不但拿到首獎，也打破該組從未有美國選手獲得前3名的歷史，後來也拿下德國法蘭克福老歌劇院舉辦的第7屆德國國際鋼琴大賽總決賽首獎，持續朝職業生涯邁進。

(中時 )