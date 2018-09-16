還有很多謝長廷們？吳釗燮不敢公布的酬庸 羅智強：我來公布

蘇宏達不甘示弱，要吳釗燮對外公布民進黨政治任命的使節名單供外界檢視。對此，國民黨台北市議員候選人羅智強表示，吳釗燮不敢公布，他來公布名單。（黃菁菁攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

台大政治系教授蘇宏達具名發文，指責民進黨殺人專業外交官，在網路上引起迴響。逼得外交部長吳釗燮今天親自撰文反擊，指稱各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，總統有職權選擇派誰出去。而蘇宏達不甘示弱，要吳釗燮對外公布民進黨政治任命的使節名單供外界檢視。對此，國民黨台北市議員候選人羅智強表示，吳釗燮不敢公布，他來公布名單。

台大政治系教授蘇宏達具名發文，指責民進黨殺人專業外交官，在網路上引起迴響。外交部長吳釗燮親自撰文反擊，各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，他們派駐海外，是代表著總統，總統有職權選擇派誰出去。所有民主國家都一樣，台灣也不例外。這點大家都很清楚。而蘇宏達不甘示弱，開直播要求吳釗燮對外公布民進黨政治任命的使節名單讓外界檢視。

對此，羅智強於臉書撰文表示，吳釗燮不敢公布，他來幫吳部長公布，並列舉蔡政府政治任命的大使如下：日本：謝長廷；德國：謝志偉；泰國：童振源；法國：吳志中；瑞士：黃偉峰；捷克：汪忠一；愛爾蘭：楊子葆；希臘：郭時南；羅智強更譏諷「個個後台堅強、個個吃香喝辣」！更還未提到美、日、歐盟、WTO及菲，印尼都可以派政務公使副代表，這部分還不及備載。

而吳釗燮反駁蘇宏達説「特命全權大使」是民主國家常態。羅智強指出事實是民進黨「大幅」增加特任大使人數，而且還覺得不夠分配，又修法把大館「公使」也改成特任，他請問吳釗燮，這就是所謂「民主國家常態」？

羅智強感嘆退萬步言，如果要派特命全權大使，大使就要像個特任大使，就要有肩膀，為成敗扛起責任才對！但看看蔡英文特任的謝長廷，遇權必爭、遇責必推，有半分肩膀可言嗎？

(中時電子報)

約好見律師當日卻輕生 蘇啟誠曾… 誰殺了我們外交官？包正豪轟吳釗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。