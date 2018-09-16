還有很多謝長廷們？吳釗燮不敢公布的酬庸 羅智強：我來公布

2018年09月16日 08:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台大政治系教授蘇宏達具名發文，指責民進黨殺人專業外交官，在網路上引起迴響。逼得外交部長吳釗燮今天親自撰文反擊，指稱各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，總統有職權選擇派誰出去。而蘇宏達不甘示弱，要吳釗燮對外公布民進黨政治任命的使節名單供外界檢視。對此，國民黨台北市議員候選人羅智強表示，吳釗燮不敢公布，他來公布名單。

台大政治系教授蘇宏達具名發文，指責民進黨殺人專業外交官，在網路上引起迴響。外交部長吳釗燮親自撰文反擊，各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，他們派駐海外，是代表著總統，總統有職權選擇派誰出去。所有民主國家都一樣，台灣也不例外。這點大家都很清楚。而蘇宏達不甘示弱，開直播要求吳釗燮對外公布民進黨政治任命的使節名單讓外界檢視。

對此，羅智強於臉書撰文表示，吳釗燮不敢公布，他來幫吳部長公布，並列舉蔡政府政治任命的大使如下：日本：謝長廷；德國：謝志偉；泰國：童振源；法國：吳志中；瑞士：黃偉峰；捷克：汪忠一；愛爾蘭：楊子葆；希臘：郭時南；羅智強更譏諷「個個後台堅強、個個吃香喝辣」！更還未提到美、日、歐盟、WTO及菲，印尼都可以派政務公使副代表，這部分還不及備載。

而吳釗燮反駁蘇宏達説「特命全權大使」是民主國家常態。羅智強指出事實是民進黨「大幅」增加特任大使人數，而且還覺得不夠分配，又修法把大館「公使」也改成特任，他請問吳釗燮，這就是所謂「民主國家常態」？

羅智強感嘆退萬步言，如果要派特命全權大使，大使就要像個特任大使，就要有肩膀，為成敗扛起責任才對！但看看蔡英文特任的謝長廷，遇權必爭、遇責必推，有半分肩膀可言嗎？

(中時電子報)