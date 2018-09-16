東亞青年盃全國國中田徑錦標賽，中市摘9金

2018年09月16日 13:58 中時 盧金足

盧金足／台中報導

第二屆台中東亞青年盃全國國民中學田徑錦標賽精彩賽程結束，台中市共獲9金、10銀、7銅成績。其中清水國中陳奕安在男子跳高決賽中創下個人最佳紀錄，順利取得全中運參賽資格、立新國中林仲威也稱霸男子400公尺跨欄賽事；立新國中並抱走女子組團體錦標第五名，清水國中則名列男子組團體錦標第六名。

台中市府運動局指出，該項賽事分為男子及女子組，每組分田賽、徑賽及全能運動項目，賽會成績也作為108年全國中等學校運動會參賽選拔標準，共有來自全國約90所國中、超過千名隊職員共同角逐。

其中，男子跳高決賽，清水國中今年剛升國二的陳奕安以1公尺79成績封王，創下個人最佳紀錄，取得全中運參賽資格。陳奕安表示，起跑速度雖沒掌握好，但未來會更有自信的面對比賽；他也同時在男子五項全能賽事名列第二。

另外，跨欄賽事部分，繼五權國中解恩在男子110公尺奪冠，立新國中林仲威也以56秒81成績稱霸男子400公尺；就讀大業國中的許樂，雖以0.01秒差距敗北桃園市慈文國中陳郁阡，獲第二名，跑出15秒07成績，破大會紀錄並刷新個人最佳紀錄。

在田賽方面，大里高中林駿豪以6公尺21成績勇奪男子跳遠冠軍，清水國中幸慧心以35公尺64成績稱霸女子鐵餅賽事。

(中時 )