誰殺了我們外交官？包正豪轟吳釗燮：避重就輕

外交部長吳釗燮。（本報系資料照片）

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中時電子報

外交部大阪辦事處長蘇啟誠輕生死亡，台大政治系教受蘇宏達批評，民進黨上台後政治任命，佔盡A區好缺，表演作秀卻推卸責任，外交部長吳釗燮發澄清稿反擊說，政黨輪替，人事也會隨著民意輪替，任命大使是總統的職權。對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，吳避重就輕，蘇質疑的是總統濫用該人事權，若吳認為蘇誤解，可公布這2年派駐A區和其他政治任命外交官人員名單，狠打蘇宏達的臉。

包正豪在臉書上表示，蘇宏達老師質疑的是「政治任命的綠營新貴，既無專業，也無心外交事業，佔盡好處而推諉責任」吳釗燮老師的回應是：「任命大使/代表是總統職權」，順帶扣蘇宏達老師一頂「黨同伐異」的帽子。問題是，蘇宏達老師根本沒否定總統的人事權，他質疑的是總統濫用這樣的人事權，以政治酬庸的方式，任命一群不適任的傢伙擔任外交使節，導致爭功諉過，還敗壞外交。

包正豪說，其實兩人講的根本不是同一件事情，這裡面唯一可以有客觀證據能夠證實的，就是蘇宏達老師所說的：「綠營新貴儘佔A區好缺」。如果吳釗燮老師認為蘇宏達老師誤解（造謠），那就把這兩年派駐A區和其他區的政治任命外交人員拉出來看一看，數一數，不就可以狠狠打臉蘇宏達老師？

包正豪並說，我覺得吳釗燮老師要慎重考慮換掉那個幫他寫澄清及解釋稿的傢伙，怎麼可以寫得那麼爛，根本避重就輕，還失敗的稿子；不針對問題回答而避重就輕，不是心虛就是笨，這個寫稿的傢伙，應該滾蛋吧？

網友紛留言表示，「吳釗燮的文章不是寫給有頭腦的人看的，是給信徒看的」、「外交部長澄清的牛頭不對馬嘴」、「簡單翻譯：我們就是選贏了，怎麼任命隨我高興」。

(中時電子報)

還有很多謝長廷們？吳釗燮不敢公… 潘孟安臉書貼救災文 網友卻問：…

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