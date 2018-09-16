面具男匪登門搶劫 OL淡定談心脫身

2018年09月16日 09:17 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

涉案男子。(翻攝自看看新聞)

蘇州一名王姓女子，和朋友合租住在張家港市城中的一個社區內，前兩天，獨自在家的女子竟遇歹徒登門行搶，所幸女子很機智，故作淡定和歹徒談心後成功逃脫。

當晚，女子躺在床上玩手機，突然，屋內停電了，她聽見有開門和腳步的聲音，以為是室友回來了。

女子表示：「我以為室友回來了，我還問他是不是你回來了，怎麼斷電了，他沒有說話，就直接把我房門打開了。我通過手機的餘光看到好像是一個男的，還帶著一個面具頭套！」

男子進屋後一把控制住了女子並將她手捆起來，還想用衣服把她嘴巴塞住，女子向男子哀求說：「不要殺我，我還年輕，你要什麼我都給你…」，並說自己脖子上面的項鍊蠻值錢的，男子隨即搶走項鍊。

之後因為搶匪沒找到什麼值錢的財物，女子也擔心對方會惱羞成怒傷害自己，就決定和他聊天讓他放下戒備，伺機逃跑。因為男子戴了面具，房間斷電沒冷氣，十分悶熱，男子的上衣很快就濕透了。

女子感受到搶匪比自己還緊張，覺得他應該不敢殺害自己。她先建議男子去廁所洗把臉，並且保證絕對不逃跑。男子果真轉身到浴室洗臉。女子趁機掙脫開手上的電線，逃出去報警。警方通過監控，很快發現一嫌疑男子。

警方表示：「當時發現有一個騎電動車的男子，多次在監視器出現，我們發現早前他也在這個社區遊蕩，觀察。」後來警方循線追查到，這名搶匪就住在距離幾百公尺的地方，並在男子家中發現了被搶的項鍊。男子供稱，兩年前，他做生意借了不少錢，不但賠得血本無歸，還欠下幾十萬的債務。前些時間，因為貸款期限到期，不斷被催討只好去搶劫。

搶匪供稱：「自己戴了平時幹活的手套，還有在網上買的面具，害怕人家看到自己被認出。」

事發當晚，男子戴上面具來到女子家門口，先是拉掉了屋外的電閘，然後發現大門沒鎖，就直接推門進屋。由於是第一次作案，他特別緊張，加上女子和他的「談心」，使他放鬆了警惕，女子才有機會逃脫。

(中時電子報)