潘孟安臉書貼救災文 網友卻問：大阪好玩嗎？

台灣日本關係協會也貼出屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會文章。(截自台灣日本關係協會)

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中時電子報
/綜合報導
網傳屏縣府要求下架潘孟安（中）訪日訊息，縣府強調怕二度傷害才「建議」。圖為潘孟安參與活動照（資料照片，謝佳潾攝）

燕子颱風侵襲日本關西造成嚴重災情，屏東縣長潘孟安5日剛好前往大阪推廣觀光。當天晚上駐大阪代表蘇啟誠曾接待潘孟安一行人的訪團，外交部也有發出新聞稿，但蘇啟誠驚傳輕生後，外交部卻應屏縣府要求將新聞下架。潘孟安昨日晚間在臉書貼文，說明山竹颱風影響、縣府救災情形，卻遭網友狂酸「縣長大人，大阪好玩嗎？」「駐大阪處長被責難時，你有出來幫他説話嗎？」

潘孟安率團赴日推廣觀光，駐大阪辦事處長蘇啟誠應邀出席晚會並致詞，事後也刊登在外交部官網。這則訊息卻在前天無預警撤下，引發議論，外交部解釋是應屏東縣政府要求。屏東縣政府發言人黃建嘉則解釋，縣府不希望蘇啟誠受二次傷害，才「建議」移除，潘孟安也未接受大阪辦事處招待。

受強颱山竹暴風圈影響，台灣東半部昨天風狂雨驟。潘孟安晚間在臉書貼文，說明災情及縣府搶救情形，並提醒鄉親注意。可惜網友並不領情，猛提外交部官網刪文之事。「潘大縣長要不要回應一下: 謝長廷明明知道，蘇處長 9月5日是忙著在接待民進黨屏東縣潘孟安的參訪團，事後卻把責任通通推給他 現在去外交部官網，已經看不到這則新聞了，外交部想掩蓋什麼？」「明知道有颱風為何還要前往？」「是不是你要求外交部刪文的，出來說清楚。」「去大阪玩還怕人家講？？」「你不覺得你和小夫欠處長一個道歉嗎?」

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(中時電子報)

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