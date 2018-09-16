潘孟安臉書貼救災文 網友卻問：大阪好玩嗎？

2018年09月16日 09:27 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

網傳屏縣府要求下架潘孟安（中）訪日訊息，縣府強調怕二度傷害才「建議」。圖為潘孟安參與活動照（資料照片，謝佳潾攝）

燕子颱風侵襲日本關西造成嚴重災情，屏東縣長潘孟安5日剛好前往大阪推廣觀光。當天晚上駐大阪代表蘇啟誠曾接待潘孟安一行人的訪團，外交部也有發出新聞稿，但蘇啟誠驚傳輕生後，外交部卻應屏縣府要求將新聞下架。潘孟安昨日晚間在臉書貼文，說明山竹颱風影響、縣府救災情形，卻遭網友狂酸「縣長大人，大阪好玩嗎？」「駐大阪處長被責難時，你有出來幫他説話嗎？」

潘孟安率團赴日推廣觀光，駐大阪辦事處長蘇啟誠應邀出席晚會並致詞，事後也刊登在外交部官網。這則訊息卻在前天無預警撤下，引發議論，外交部解釋是應屏東縣政府要求。屏東縣政府發言人黃建嘉則解釋，縣府不希望蘇啟誠受二次傷害，才「建議」移除，潘孟安也未接受大阪辦事處招待。

受強颱山竹暴風圈影響，台灣東半部昨天風狂雨驟。潘孟安晚間在臉書貼文，說明災情及縣府搶救情形，並提醒鄉親注意。可惜網友並不領情，猛提外交部官網刪文之事。「潘大縣長要不要回應一下: 謝長廷明明知道，蘇處長 9月5日是忙著在接待民進黨屏東縣潘孟安的參訪團，事後卻把責任通通推給他 現在去外交部官網，已經看不到這則新聞了，外交部想掩蓋什麼？」「明知道有颱風為何還要前往？」「是不是你要求外交部刪文的，出來說清楚。」「去大阪玩還怕人家講？？」「你不覺得你和小夫欠處長一個道歉嗎?」

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(中時電子報)