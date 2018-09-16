山竹來亂 日月潭萬人泳渡延後1.5小時下水 30多年首見

▲日月潭萬人泳渡受山竹颱風焚風影響，延後1個半小時，今上午九時首批下水泳渡情形。（楊樹煌．廖志晃攝）

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▲日月潭泳渡浮台被風吹走，工作人員緊急處置，將浮台拉回就定位。（楊樹煌．廖志晃攝）
▲工作人員為讓泳渡者儘早下水，今上午9時前由運補船將救生人員緊急送至浮台就定位。（楊樹煌．廖志晃攝）
▲救生人員在運補船隻的安全運送下，順利抵浮台就定位。（楊樹煌．廖志晃攝）

日月潭萬人泳渡舉辦30多年來，第1次遇到救生浮台被颱風吹走的意外，2萬多名泳客只能等待大會宣布下水時間。首批原訂7時30分下水，延後1個半小時至9時才下水。

鐘森雄校長表示，昨天泳渡活動前，浮台便被風吹走，工作人員拉回就定位後，下午及晚上又吹走浮台，在多次緊急處置下，還是來不及配合早上7點起的泳渡活動。

鐘森雄在日月潭泳渡活動現場，很不得已向眾多泳客宣布，下水時間延後訊息，並認為是老天在考驗大家，在安全措施未就位前，暫不開放下水。

為了不讓等待下水的泳客無聊，大會臨時安排表演，並積極排除困難。

縣府表示，因山竹颱風產生焚風，昨天起不但救生平台被吹走，大型汽球也吹掉。考慮游客安危，所有狀況需排除，才能讓泳客下水，確保安全。

今天上午經主辦單位緊急處置下，於近９時將所有浮台及救生員就定後，於上午９時才讓首批泳者正式下水；日月潭泳渡因受颱風影響將泳渡時間延後1個半小時的情形，也是30餘年來的首次。

(中時 )

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