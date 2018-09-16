羽球》救回IG帳號！ 戴資穎不捨和球迷的回憶被刪

戴資穎救回IG帳號，第一時間跟球迷說明。(截自戴資穎Instagram)

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中時電子報
／綜合報導

羽球世界球后戴資穎和球迷互動的Instagram帳號，被新加坡駭客竊取，霸佔作為詐騙捐款工具，父親戴楠凱報警處理、Instagram團隊協助，經過一天多的搶救，藍勾勾帳號帳號總算回到小戴手中，今天她也回到Instagram發文，開心帳號恢復。

戴資穎今天一早透過Instagram表示，這個和球迷互動的小天地消失了一天多一點，期間她的情緒很低落，因為這裡有許多大家共同的回憶，她試圖安慰自己如果帳號拿不回來，只能重新開始，還好許多熱心人士和Instagram團隊協助下，終於救回了自己的Instagram帳號。

戴資穎並說，帳號恢復之後先狂吃一堆食物「壓驚」，她很感謝所有第一時間幫助她的人，「看到照片被換掉、貼文被刪除，真的是心痛跟難過……。」

要回帳號之後，戴資穎並詢問粉絲之前分享過的小故事貼文，是否要再重發，因為被刪除掉的許多照片、貼文底下，都有很多球迷對她說的內心話，讓她很捨不得，但她也樂觀地說：「被刪除的雖然救不回來，但願我們可以再共同創造更多美好的回憶，只要我還在，我相信你們也都在！」

在 Instagram 查看這則貼文

早安～這個小天地消失的時間長達了一天多一點，在這中間我的情緒一直不是很好，很低落...我也一直試圖安慰自己如果這個帳號真的拿不回來了，我也只能重新開始，雖然這裡面有許多我們共同的回憶存在著。 還好最後終於恢復啦～恢復之後先狂嗑一堆食物😂 真的很感恩也很感謝所有第一時間幫助我的人，看到照片被換掉看到貼文被刪除，真的是心痛跟難過.... 被刪除的雖然回不來，但～願我們可以在共同創造更多美好的回憶，只要我還在，我相信你們也都在❤️ PS.分享小故事的貼文，你們希望重發嗎？裡面有好多你們對我說的內心話，真捨不得。

Tai Tzu Ying戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 張貼

戴資穎在日本羽球公開賽止步16強之後，下一站挑戰18日開打的中國羽球公開賽，第一輪對上大陸選手高昉潔，雙方過去僅交手過一次，由戴資穎獲勝，高昉潔目前世界排名第14。

(中時電子報)

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