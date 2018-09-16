貴森森！哀鳳Max保護套飆破4千 網友哀：買不起

iPhone Xs Max與iPhone Xs。（資料照片／黃慧雯攝）

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中時電子報
蘋果新款手機The iPhone XS，XS Max。(圖/美聯社)

蘋果日前發表3款新機iPhone XS、XS Max及iPhone XR，其中頂級規格版iPhone XS Max旗鑑機，要價5.29萬創史上新天價，讓不少消費者嚇到吃手手，有網友在《爆怨公社》上po文說，iPhone XS Max買不起了，為什麼連保護殼要4290元，也那麼貴。網友紛回，「 盤子的外套 當然要是盤子套」。

有網友在《爆怨公社》上po文說，iPhone XS Max買不起了，為什麼連保護殼也那麼貴。翻攝《爆怨公社》

原po在《爆怨公社》上po文表示，「iPhone XS Max我已經買不起了，為什麼連保護殼也那麼貴⋯⋯」，她並po出一張圖證明，圖上顯示iPhone XS Max的皮革保護殼，要價4290元，引起熱議。

有網友說，「一只xs那麼貴，保護套賣太便宜會不搭，顯示不出價值」、「盤子的外套 當然要是盤子套」、「一個皮套比林北的手機還值錢...Orz」、「比我的手機還貴，官方真的蠻厲害的」、「不是，我說你連手機都買不起幹嘛買手機殼」、「果粉會在乎金額？ 再貴都買」。

也有好心網友說，「喜歡再買吧，其實有其他價格較低的型號，不必勉強」、「有便宜的不買，看貴的在來抱怨貴」、「分36期」、「分36期就沒感覺了」。

(中時電子報)

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