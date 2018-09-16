影》過癮！航空迷摸摸F-35A 專家怕怕

義大利F-35A戰機的資料照。（洛克希德馬丁臉書）

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中時電子報
比利時空軍節航空展

對航空迷來說，能親手摸摸世上最昂貴的F-35隱形戰機，真是千載難逢的好機會。

還記得2011年F-35在美國馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）首度亮相時，安全防護簡直是滴水不漏，數百萬民眾只能遠觀。

然而，據《航空家》（Aviationist）網報導，比利時空軍節（2018 Belgian Air Force Days）航空展9月8－9日在東北方的小布羅赫爾空軍基地（Kleine-Brogel Air Base）舉行，當天義大利空軍第13飛行中隊的F-35A戰機進場時，十分靠近觀眾，右機翼甚至超越警戒圍欄。

而現場觀眾當然沒放棄這難得的機會，反應快的人立刻伸出手來，摸了摸這一架價值約30億台幣的先進5代戰機。對航空迷來說，這就好比影迷或歌迷跟世界超級巨星在紅毯上握手般。

而一名美國內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的F-35A維修人員說，平常這款戰機的警戒防護都很森嚴，是由於有些精密的新型感測器與裝備在外部，除非受過訓練，否則不能亂動。

此外，由於F-35是隱形戰機，外表有低觀測度（Low Observability）塗層，為了避免刮傷和造成損害，未經授權的人通常都不能隨便動手接觸戰機。另一方面，基於維護國防機密與安全起見，一般人不得直接朝進氣口，或是飛機下方拍攝。

然而，好奇是人的本性，軍方愈是神祕，愈是禁止大家靠近這款高貴戰機，航空迷就愈想一探究竟。

(中時電子報)

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文章來源：“Don’t Touch!”: Spectators Gently “Pet” Italian F-35A Lightning II at Belgian Air Show

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