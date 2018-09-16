染毒最後進棚收到「這禮物」 江俊翰崩潰哭了！

江俊翰日前最後一次錄影，到現場竟受到眾人加油打氣及力挺，還收到意義非凡的禮物，讓他感動淚崩。(翻攝自江俊翰臉書)

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中時電子報

以男團「三片吐司」成員身分出道、後轉戰八點檔本土劇表現亮眼的男星江俊翰，10號清晨被警方臨檢，於車內起出含安非他命的針筒而遭到逮捕，他淚崩坦言施用毒品，事後也召開記者會道歉，痛哭後悔做了最壞示範，二度涉毒也讓他苦心經營的事業及形象再度崩毀，而江俊翰原在夯劇《大時代》中擔綱吃重角色，然因涉毒事件，他只能從該劇「畢業」，日前進棚做了最後一次收尾的錄影。

事隔多日，江俊翰昨(9/15)在臉書發文，事發隔天(星期二)是他最後一次進棚，滿心抱持愧疚與羞恥心的他，到場後看見的卻是眾多替他加油打氣的星友、工作夥伴，讓他的眼淚忍不住再度潰堤，江俊翰感謝眾人給予他全力支持的強大力量，才讓他有辦法勇敢地完成這最後的任務，「哭過之後，我告訴自己，我的責任，是要完成這個階段該拍完的戲，這是我唯一能夠在工作上負責任的表現」。

而完成拍攝臨走前，江俊翰看見一名工作人員悄悄將一個紙袋放在他桌上，然當下他心情太過慌亂而不及反應，回到家打開一看，竟是一個裝有桔梗花的小花籃，桔梗的花意味著「毀滅」也代表「重生」，袋子裡還有一份親筆寫了滿滿3大張紙的信，工作人員用自己的故事鼓勵他不要放棄，讓江俊翰驚訝的是，平時其實跟這個工作人員並沒有太多的交集，沒想到對方卻願意在他最孤單無助痛苦的時刻向他伸出援手，讓江俊翰大為感動，「我只想讓你知道，因為你這細小體貼默默的小舉動，卻讓我感受到前所未有的一種包容和愛」，而po文抒發完心情後不久，江俊翰目前已刪除了該文章。

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(中時電子報)

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