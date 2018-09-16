NBA》巴特勒與灰狼高層密談 席波迪權力不保？

吉米巴特勒目前還在考慮明年夏天是走是留。(美聯社)

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中時電子報

根據「爆料天王」沃納洛斯基16日爆料，明夏可望跳脫合約的灰狼明星後衛吉米巴特勒，18日將與灰狼總教練席波迪、總管萊登會晤，討論他在灰狼的未來，沃神甚至加爆，灰狼老闆泰勒正在考慮拔掉席波迪的完全控制權！

吉米巴特勒與灰狼之間的2019-20年合約將是球員選項，讓他早已陷入不少離隊謠言，由於他跟唐斯、威金斯兩大灰狼年輕主力關係欠佳，加上好友厄文私下邀請他明夏一起跳槽尼克同隊打球，讓巴特勒的未來充滿不少變數。

為了全力慰留吉米巴特勒，席波迪才會找來萊恩，在新球季開打前夕，先跟巴特勒好好討論未來，畢竟席波迪與巴特勒之間關係亦師亦友，無非希望巴特勒可以安心打完這一季，甚至考慮提前跟灰狼完成複數年的續約動作。

只是席波迪自己在灰狼的地位也岌岌可危，因為灰狼老闆泰勒最近感覺把球隊控制權完全交給席波迪，似乎是個錯誤的決定，泰勒開始考慮做出改變，也就是不讓席波迪大權在握，有可能讓他專心擔任教頭，或是出任總裁就好。

畢竟憑藉灰狼當前陣容，上季仍以「吊車尾」姿態驚險闖進季後賽，泰勒想要做出改變並不意外，加上席波迪用人過於保守，幾乎都靠先發5人打到底的調度，只要其中1名主力受傷，往往就是付出連敗代價，泰勒當然受不了。

(中時電子報)

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