靜宜大學特色營隊 小學到大學生都愛

2018年09月16日 10:43 中時 陳世宗

「酷日本！酷日語！高中營」，不僅學生報名踴躍，更吸引日本交流協會派員觀摩。（陳世宗攝）

喜歡日本文化的學生透過2天1夜課程，收穫滿滿，學習相關文化知識，還有浴衣的種類及穿法，希望未來能加入靜宜日文系行列。（陳世宗攝）

靜宜大學透果實驗，教導高中生如何製作「彩色果凍皂」，寓教於樂！（陳世宗攝）

靜宜大學以專業師資、豐富資源，長期開辦多元特色營隊，深受學生及家長喜愛！包括專為國中小學生舉辦的創意閱讀、資訊素養、科學、金融理財、體育、生態人文等營隊；為高中職及大學生規劃的第二外語、職涯探索扎根、遊戲動畫設計，及西語、日文等多元特色課程。

還有海外青年台灣文化體驗等營隊，更全台首創已連辦七屆的「高中職生職涯探索扎根」研習營及「酷日本！酷日語！高中營」，不僅學生報名踴躍，更吸引日本交流協會派員觀摩。

校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿指出，為協助高中職學生探索自我，尋找未來生涯方向，靜宜與天主教學校校務發展協會共同舉辦的「高中職生職涯探索扎根」研習營，今年邁入第7屆，共有來自磐石、曙光、輔仁、聖功，宏仁等校約160名學生參加。

活動規劃「傾聽你的學涯路」課程，帶領學生進行生涯、興趣與職業探索；「一試定江山」專題講座，則提供備審資料與面試準備技巧；還有系所特色介紹，並安排化科系「彩色果凍皂製作」、日文系「日本寶盒與摺紙」、資傳系「VR眼鏡DIY」等體驗課程，以激發學生學習興趣，瞭解未來方向。

日文系主任李偉煌指出，2天1夜的「酷日本！酷日語！高中營」，共有來自台中一中、台中女中、台南女中、中科實中等21所學生報名參加。課程帶領學生快速熟悉日文50音，藉由日本知識趣味問答，循序漸進認識風俗文化。

為讓學生實際體驗日本傳統文化，特別安排浴衣種類、穿法、壽司製作技巧等教學課程。以協助高中生提早認識大學生活、學習多種語言及異國風俗，並藉由交流互動，提供學生文化刺激，啟發學習興趣，提升競爭力，與國際接軌！

參與職涯探索研習營曙光女中李嘉昕說，收穫最多的是鄧嘉宏教授分析如何準備面試與備審資料，對大學甄選有很大幫助；印象最深刻的是學習MR、VR、AR應用功能，並能身歷其境體驗VR新科技，希望未來有機會能再到靜宜，深入學習「虛擬實境」等專業技術。

因喜歡日本文化而參與營隊的衛道中學林亮妤表示，2天1夜的課程收穫滿滿，不僅對日語有更深入瞭解，也學習相關文化知識，還有浴衣的種類及穿法，希望未來能加入靜宜日文系的行列。

曙光女中廖品涵認為，在研習營中，不僅深入瞭解生涯規劃，也更清楚未來方向，尤其是如何準備面試及備審資料。她最喜歡「職涯憧憬卡」課程，從中瞭解有興趣的科系應具備的人格特質，及未來就業趨勢。

(中時 )