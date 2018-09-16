MLB》林鐸開轟寫紀錄 印地安人美聯中區3連霸

2018年09月16日 10:45 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

印地安人隊16日以15比0大勝老虎隊，不但在美聯中區完成3連霸，首局首打席就扛出全壘打的林鐸(Francisco Lindor)更以單季8次首局首打席就開轟的表現刷新隊史紀錄。

1局下印地安人在林鐸（本季第35轟）與布蘭特利(Michael Brantley)（本季第16轟）「背靠背」開轟帶領下，以4支安打與2個失誤攻下6比0領先。林奪這一發全壘打同時是他本季第8次在首局首打席就將球扛出全壘打牆外，刷新隊史的7次紀錄。

2局下印地安人不但連續擊出5支安打，且老虎隊投手單局投出3次保送（1觸身、2四壞），印地安人這個半局再猛攻5分，打完前2局就以驚人地11比0遙遙領先。3局下阿隆索(Yonder Alonso)揮出2分炮（本季第23轟），4局下印地安人再度發動串連安打的攻勢，以4支安打換回2分，領先來到15比0。

不只打者表現精彩，印地安人投手群也展現優秀壓制力，先發投手克萊文傑(Mike Clevinger)主投6局只被擊出1支打，投出5次三振與3次四壞保送沒有失分，收下本季第12勝（另8敗），防禦率3.06。

克萊文傑退場後，4位牛棚投手接力封鎖老虎打線，3局只被對手擊出1支安打，投出1次四壞保送與4次三振，完美守住得分大門，終場印地安人就以15比0大勝，成為本季首支分區封王的球隊。

(中時電子報)