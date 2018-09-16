直播反擊吳釗燮 蘇宏達籲：外交部同仁提供政治任命名單

2018年09月16日 10:59 中時電子報 戴安瑋

台大政治系教授蘇宏達臉書直播

我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，台大政治系教授蘇宏達發表「誰殺了我們的外交官？」後，外交部長吳釗燮罕見點名蘇宏達說，盼外界勿趁機消費不幸事件，更不想看到有人操作對立。對此，蘇宏達昨深夜直播，要求吳公布民進黨執政這二年政治任用名單，也呼籲在外交部同仁，告訴我們哪些職位是政治任命、被一群未經外交官考試制度的人做了外交官。

蘇宏達是於昨晚11點多在臉書上直播回應吳釗燮，強調這次的悲劇不是外力、是內部制度出了問題，他認為他應該要站出來，為維護外交文官體制而發聲。

蘇宏達直播時表示，過去這兩年斷交好幾個國家，每次斷交他從來不責備外交部， 因為這是我們共同的困難，誰執政都會碰到，因此他總是主張，當我國被迫斷交後，外交官回到台灣，要給他們擁抱、支持他們，告訴他們沒關係、堅持下去 。

蘇宏達說，民進黨執政後，愈來愈多重要的大使丶公使丶代表、副代表，都是政治任命，把文官、原來經過外交官考試的官員調職，派上完全未經過外交官資格考試，也沒有經過其他標準而任命的政治人物；因此，他許多在外交部的朋友、學生、學長姐弟妹，其實都敢怒不敢言。

他願意站出來替這群兢兢業業的外交人員發聲，也誠懇地呼籲外交部、尤其部長吳釗燮，把民進黨上任後政治任命的大使丶代表丶公使丶副代表條列出來，告訴大家任命他們的理由，而不任用經過考試、長期培養在外交體系有能力的外交官。

他說，我知道這樣呼籲不見得有用，但我也呼籲在外交部的同仁，如果你們知道是否也能告訴我們，讓大家知道哪些職位是政治任命，是一群未經外交官制度考試的人做了我們外交官，讓我們知道國家外交體系制度如何遭到破壞，讓我們知道如何重新彌補、捍衛原來很好的制度。

(中時電子報)