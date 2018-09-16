直播反擊吳釗燮 蘇宏達籲：外交部同仁提供政治任命名單

外交部長吳釗燮。（資料照片/中央社記者謝佳璋攝）

友善列印
中時電子報
台大政治系教授蘇宏達臉書直播

我駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，台大政治系教授蘇宏達發表「誰殺了我們的外交官？」後，外交部長吳釗燮罕見點名蘇宏達說，盼外界勿趁機消費不幸事件，更不想看到有人操作對立。對此，蘇宏達昨深夜直播，要求吳公布民進黨執政這二年政治任用名單，也呼籲在外交部同仁，告訴我們哪些職位是政治任命、被一群未經外交官考試制度的人做了外交官。

蘇宏達是於昨晚11點多在臉書上直播回應吳釗燮，強調這次的悲劇不是外力、是內部制度出了問題，他認為他應該要站出來，為維護外交文官體制而發聲。

蘇宏達直播時表示，過去這兩年斷交好幾個國家，每次斷交他從來不責備外交部， 因為這是我們共同的困難，誰執政都會碰到，因此他總是主張，當我國被迫斷交後，外交官回到台灣，要給他們擁抱、支持他們，告訴他們沒關係、堅持下去 。

蘇宏達說，民進黨執政後，愈來愈多重要的大使丶公使丶代表、副代表，都是政治任命，把文官、原來經過外交官考試的官員調職，派上完全未經過外交官資格考試，也沒有經過其他標準而任命的政治人物；因此，他許多在外交部的朋友、學生、學長姐弟妹，其實都敢怒不敢言。

他願意站出來替這群兢兢業業的外交人員發聲，也誠懇地呼籲外交部、尤其部長吳釗燮，把民進黨上任後政治任命的大使丶代表丶公使丶副代表條列出來，告訴大家任命他們的理由，而不任用經過考試、長期培養在外交體系有能力的外交官。

他說，我知道這樣呼籲不見得有用，但我也呼籲在外交部的同仁，如果你們知道是否也能告訴我們，讓大家知道哪些職位是政治任命，是一群未經外交官制度考試的人做了我們外交官，讓我們知道國家外交體系制度如何遭到破壞，讓我們知道如何重新彌補、捍衛原來很好的制度。

(中時電子報)

誰殺了我們外交官？包正豪轟吳釗燮：避重就輕
貴森森！哀鳳Max保護套飆破4千 網友哀：買不起
99％都做錯了？揭露正確洗澡三步驟

靜宜大學特色營隊 小學到大學生… 山竹颱風遠離 太麻里又現水龍捲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。